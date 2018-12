De Dijk heeft eindelijk eerste overwinning binnen

Korfbal

Blauw-Wit blijft bovenin meedraaien in de zaalcompetitie. De Amsterdammers wonnen dit weekeinde in het Drentse Nijeveen met 30-27 van DOS'46 en doen daardoor volop mee in de strijd om de play-offs.



Daar zag het in de eerste helft niet naar uit. Blauw-Wit liep daarin achter de feiten aan. Het was aan zes doelpunten van Loraine Vissers (topscorer bij Blauw-Wit met in totaal acht doelpunten) te danken dat de achterstand bij rust slechts drie doelpunten was: 17-14.



In de tweede helft was Blauw-Wit wel bij de les en maakte vijf doelpunten op rij voor een 19-17 voorsprong. Die voorsprong kwam niet meer in gevaar en Blauw-Wit won met 30-27. Het is ongemeend spannend in de korfbal league. Blauw-Wit staat met zes punten uit vier wedstrijden op de gedeelde eerste plaats met liefst vier andere ploegen: Fortuna, LDODK, PKC en TOP.