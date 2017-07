Dyllan Lanser gaat naar De Dijk, Ron Zwerver in Hall of Fame

Amateurvoetbal

De Dijk heeft zich versterkt met Dyllan Lanser. De 22-jarige linksback komt over van Almere City. Lanser speelde het afgelopen seizoen elf wedstrijden mee met Almere in de Jupiler League maar speelde vooral in het belofteteam dat uitkomt in de derde divisie. Lanser heeft met De Dijk wel de afspraak gemaakt dat hij de club uit Amsterdam-Noord mag verlaten als een profclub zich voor hem meldt.



De Dijk heeft nu de selectie nagenoeg compleet. De club hoopt alleen nog een doelman aan te trekken voor de start van het seizoen. Met Lanser in de selectie won De Dijk de eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen SDO in Bussum met 2-1. Jack Tuijp en Nabil el Gourari maakten de doelpunten voor de ploeg van coach Jochem Twisker. De Dijk speelt komende zondag op eigen veld een oefenduel met FC Volendam.



AFC heeft de oefenwedstrijd tegen derdedivisionist Odin '59 met 2-2 gelijkgespeeld. Oud-Odin'59-speler Eelke de Graaf voorkwam in Heemskerk door een benutte strafschop in de negentigste minuut een nederlaag voor de tweededivisionist. De van Quick Boys overgekomen Milan Hoek maakte het andere doelpunt voor de ploeg van coach Ton du Chatinier. De wedstrijd tegen Odin'59 was de tweede in de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor AFC. De eerste tegen Quick Boys werd ook een gelijkspel: 1-1.



Honkbal

Pirates heeft zich zondag door een 7-5 overwinning op Hoofddorp Pioniers verzekerd van de eerste plaats in de hoofdklasse. Nummer twee Neptunus kan deze week in de laatste speelronde in punten nog op gelijke hoogte komen met de ploeg van coach Charles Urbanus, maar het onderling resultaat is in het voordeel van Pirates.



Als winnaar van de reguliere competitie mag Pirates volgend seizoen meedoen aan de European Champions Cup, de Champions League van het honkbal. Met de 7-5 overwinning, mede door een homerun van Nick Urbanus, op Pioniers sloot Pirates de serie tegen de club uit Hoofddorp toch positief af. De twee eerdere wedstrijden in het drieluik werden gelijkgespeeld (3-3) en verloren (3-2).



Volleybal

Olympisch kampioen Ron Zwerver is opgenomen in de Hall of Fame van het internationale volleybal. De vijftigjarige Amsterdammer kreeg de afgelopen week te horen dat hij na Peter Blangé (in 2012) en Joop Alberda (in 2014) de derde Nederlander in deze eregalerij is. Zwerver behoorde tot het 'gouden' Oranje uit de jaren negentig. Na het zilver op de Spelen van Barcelona 1992 volgde vier jaar later de olympische titel in Atlanta. Hij wordt op 18 november officieel opgenomen in de Hall of Fame, die is gevestigd in de Amerikaanse stad Holyoke in Massachusetts.