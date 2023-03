De dertien huizen van Piotr (28): Amsterdammers maken een persoonlijke atlas van de stad

Voor een ‘subjectieve atlas’ hebben Amsterdammers met een uiteenlopende achtergrond hun impressie van de stad verwerkt tot een plattegrond: eigenzinnige kaarten die bijvoorbeeld een verhuisgeschiedenis verbeelden, of de veiligste plekken voor queers. ‘Er zijn veel verschillende werkelijkheden naast elkaar, het is belangrijk dat we daar een gevoeligheid voor ontwikkelen.’

Meteen in de titel van zijn plattegrond van Amsterdam komt Piotr (28) met een schrikbeeld: in vijf jaar moest hij dertien keer verhuizen. Op de door hem ontworpen kaart in de deze week verschenen De subjectieve atlas van Amsterdam heeft hij al zijn voormalige adressen aangestipt. “Mijn kaart moest wel gaan over de woningnood. Het heeft zo’n grote impact op mijn leven.”

Als student kwam de Pool in 2016 naar Amsterdam en het viel hem vies tegen. “In Berlijn en Warschau had ik zo een kamer.” In Amsterdam was hij 700 euro kwijt toen hij een woning overnam van iemand anders. “Voor antikraak! Je wordt aan alle kanten uitgebuit.”

De kaart laat tegelijk mooi zien dat hij er langzaam maar zeker iets op vooruitging door betere banen en een netwerk dat hem voorzag van tips. De huur ging omhoog, maar hij bleef langer aan een stuk op dezelfde plek, met vaker de mogelijkheid om zich in te schrijven op dat adres. Een energierekening, internet en telefoon regelen is daarmee een stuk eenvoudiger, en zelfs voor een arbeidscontract is een adres nodig. “Het is een voorwaarde om te bestaan in de bureaucratische wereld.”

“Officieel mag je alleen wonen waar je ingeschreven bent, maar de werkelijkheid is anders,” zegt Annelys de Vet (49). Deze ontwerper is de drijvende kracht achter de veertien subjectieve atlassen die intussen zijn verschenen van onder meer Palestina, Friesland en Mexico. De Amsterdamse atlas, een initiatief van architectuurcentrum Arcam, wordt dinsdagavond gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger.

Tekst gaat verder onder het beeld.

De subjectieve atlas van Piotr. Beeld Subjectieve Atlas van Amsterdam / Piotr

Morgensterren

De Vet is blij met de plattegrond van Piotr. “Door het hele traject dat hij heeft afgelegd in kaart te brengen, krijg je inzicht in de problematiek op de Amsterdamse woningmarkt.” Een andere plattegrond, van morgensterren, toont al hun vondsten bij het grofvuil in de binnenstad, zoals acht koelkasten, twee stofzuigers en een vaatwasser. Andere kaarten in de atlas zijn goedbeschouwd geen kaart, maar minstens zo informatief. De Vet woonde in Amsterdam maar tegenwoordig bij Brussel, waardoor een collage van woonarken voor haar weer een eyeopener is.

Amsterdammers hebben de kaarten gemaakt na workshops die De Vet en Arcam hebben opgezet. De deelnemers zijn uitgenodigd via zeven partnerorganisaties zoals Verdedig Noord, het archief van de lhbtq-gemeenschap Ihlia, en het kunstenaarsgenootschap van ongedocumenteerde immigranten We Sell Reality. De atlas toont hun eigen blik op de stad, al is in de workshops wel meegedacht over de beste manier om die op papier te zetten.

De Vet en Arcam zijn trots op de ‘stille stemmen’. Het zijn Amsterdammers die niet vaak aan het woord komen. De Vet noemt het voorbeeld van Mahmoud die behalve de winteropvang ook de OBA een centrale plaats geeft in zijn kaart van Amsterdam omdat hij daar voor een keer niet wordt gezien als die vluchteling, maar als bezoeker van de bieb. De Vet: “Het laat zien hoe belangrijk openbaarheid is in de stad.”

Situatie van macht

De kaarten maken soms pijnlijk duidelijk dat de makers in een lastig parket zitten. “Tegelijk is de atlas niet een klaagzang. Het is een soort viering en erkenning van die problemen.” Als voorbeeld noemt ze The Gay Web, een kaart van Janfrans van der Eerden. Die vermeldt niet zonder trots plekken als het COC, het homomonument en het roze uitgaansleven, maar ook de soa-poli, openbare sekslocaties en de plekken waar hij beroofd en gemolesteerd is. “Zonder dat hij zich blootgeeft is het toch heel intiem. Je komt heel dichtbij.”

Een groot verschil met eerdere subjectieve atlassen, is voor De Vet dat ze in Amsterdam al veel voetstappen had liggen. “Dat maakt het voor mij heel bijzonder.” Wie de stad niet kent, leest een subjectieve atlas heel anders. “Dan is het echt een kennismaking.”

In deze atlas is meteen duidelijk dat het niet gaat om dé plattegrond van de stad, zegt De Vet. “Het is iemands kaart van Amsterdam en daarnaast staat een andere kaart en daarnaast nog een andere. Er zijn heel veel verschillende werkelijkheden naast elkaar en het is belangrijk dat we daar een gevoeligheid voor ontwikkelen.”

Daarmee is de atlas ook een kritiek op traditionele atlassen en landkaarten met de suggestie die daaromheen hangt dat ze de werkelijkheid objectief, meetbaar en zonneklaar vastleggen. “Een kaart is natuurlijk altijd subjectief. Er is altijd een auteur, een opdrachtgever. Welke techniek is beschikbaar en waar wordt de kaart voor gebruikt? En wie kan het betalen om ’m te drukken? Iedere kaart komt met een agenda en vanuit een situatie van macht.”

Bewust maken

De consequenties kunnen groot zijn en het is de bedoeling van de atlas om architecten, stedenbouwkundigen en beleidsbepalers daarvan bewust te maken. “Ik hoorde van veel mensen in Noord hoe problematisch ze het vinden dat hun stadsdeel vaak ontbreekt op kaarten van Amsterdam.” Voor Zuidoost geldt hetzelfde. “Intuïtief en onbewust heeft dat invloed op het idee van wat wel of niet bij de stad hoort.”

Ook veel stille stemmen vinden zichzelf niet op kaarten terug. In De subjectieve atlas wel, maar zonder de pretentie dat hier de hele stad in beeld wordt gebracht. “Er wonen een miljoen mensen in Amsterdam. De werkelijkheid is heel divers. Hoe meer we daar een gevoeligheid voor ontwikkelen, hoe beter we kunnen samenleven. Omdat we ons dan beter kunnen inleven in elkaar en respecteren dat er ook andere manieren zijn om een plek te beleven.”

Tekst gaat verder onder het beeld.

De subjectieve atlas van asielzoeker Teferi. Beeld Subjectieve atlas van Amsterdam / Teferi

Genderdiverse Amsterdammer Vreer Verkerke (hen/hun) (60) heeft het duidelijk niet zo op pakkenwinkel Suit Supply. Thuis spant de kroon in de rangschikking van plekken die veilig zijn voor trans mensen en genderdiverse Amsterdammers, op de voet gevolgd door het kantoor van Transgender Network Nederland, COC en de fractie van Bij1 waar Verkerke actief is als duoraadslid. Aan het andere uiterste plaatst hen de pakkenwinkel. Het spreekt al niet voor de winkel dat die bekendstaat om zijn seksistische reclameposters, zegt Verkerke, maar daar komt nog bij dat niet iedereen zich daar welkom voelt. “Een trans non-binary persoon van kleur werd daar weggestuurd. Hen zag er te vrouwelijk uit.” Verkerke wilde graag een eigen kaart toevoegen aan de subjectieve atlas. Aan de andere kant: “Alle ervaringen zijn natuurlijk gekleurd. Ik ben een oudere, witte, trans non-binary persoon. Daarmee heb ik al een andere ervaring dan mensen van kleur of iemand die jonger is en recenter een transitie heeft gehad.” De atlas dient als ‘educatief gereedschap’, zegt de onderzoeker van transgendergezondheidszorg. In winkels worden mensen die een andere genderidentiteit hebben dan waarmee ze zijn geboren toch vaker gecheckt door de beveiligers, zegt Verkerke. “Ik hoop dat daar een lichtje gaat branden.”