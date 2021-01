De demonstratie van zondag op het Museumplein was er één uit het boekje

Beeld ANP

Hij is na afloop van de demonstratie nog even naar de commandowagen van de politie gelopen om de complimenten over te brengen. “We hebben samen nog een kwartiertje teruggeblikt op het verloop van de middag,” zegt Martijn Koops. “Ik ben megatrots op hoe het gegaan is. Wij hebben met honderden mensen een duidelijk signaal kunnen afgeven en hebben daarna de demonstratie afgebroken zonder narigheid. Daar mag iedereen tevreden over zijn.”

Koops is de voorman van Nederland in Opstand, de volksbeweging die sinds vorig jaar een van de motoren is achter de demonstraties tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De opstandelingenleider heeft het in zijn functie al meermaals aan de stok gehad met politie en justitie, maar deze zondagmiddag heeft Koops zijn verantwoordelijkheid genomen door een demonstratie zonder duidelijke organisatie in overleg met de politie tot een vreedzaam einde te brengen.

Geen vanzelfsprekendheid

Dat is geen vanzelfsprekendheid, bleek de afgelopen weken uit de schadeformulieren die na afloop van vergelijkbare demonstraties konden worden ingevuld. Geplunderde winkels, brandende auto’s, tientallen arrestaties en een hoop butsen en builen. Koops liep twee weken geleden nog rake klappen op toen hij een gewonde demonstrant door het cordon van de mobiele eenheid in veiligheid probeerde te brengen.

Al doende leert men: Koops is zondag naar Amsterdam gekomen met een wapenvest onder zijn jas en scheenbeschermers voor het geval dat. “Ik was hier al om tien uur om alles uit te checken. Welke mensen komen op de demonstratie af? Ik ben weliswaar niet de organisator, maar ik voel me toch verantwoordelijk. In elke groep zijn er een paar mensen die de leiding nemen als het nodig is. Ik ben ook zo iemand.”

Dat burgemeester Femke Halsema eerder in de week al had laten weten geen toestemming te hebben gegeven voor een demonstratie, en daar later nog een noodverordening voor het Museumplein en omgeving aan toevoegde, werd voor circa zeshonderd mensen voor kennisgeving aangenomen. Een bont gezelschap van duiven en haviken verzamelde zich naast het Van Gogh Museum, tegenover een indrukwekkende politiemacht aan de kant van het Rijksmuseum.

Gemoedelijk

De demonstratie verliep gemoedelijk. Het vredelievende vak zong vrolijk mee met door een aanwezige deejay aangedragen krakers als Ik voel me zo verdomd alleen en You’ll never walk alone, aan de flanken stonden jongens en mannen met petjes en zonnebrillen schijnbaar verveeld te wachten op actie. Veel borden met rode harten, en hier en daar een vrolijk protest tegen de corona-maatregelen (“suck my avondklok”).

De autoriteiten leken het best te vinden. De drone die zoemend boven het Museumplein had laten weten dat er hard zou worden opgetreden, deed er nu het zwijgen toe. Dat veranderde rond kwart voor vier, toen de mobiele eenheid in beweging kwam. Koops kwam uit het overleg met de politie en vroeg de demonstranten met behulp van de megafoon om naar huis te gaan. “Laten wij heel Nederland laten zien dat een demonstratie tegen corona vreedzaam kan verlopen.”

Dat was even spannend, maar de grote groep zette zich in beweging, mogelijk ook geïnspireerd door de straffen die de afgelopen weken via het snelrecht zijn opgelegd aan gewelddadige demonstranten. Een groep van honderd man treuzelde nog even, maar liet zich door een linie van mobiele eenheid, paarden, honden en het inmiddels beruchte waterkanon van het Museumplein werken. Er klonken nog een paar harde knallen, maar dat was het dan ook.

De demonstratie had dus eigenlijk niet mogen plaatsvinden, maar toch: het was er één uit het boekje. De politie ging duidelijk subtieler te werk dan in voorgaande afleveringen, en de demonstranten werkten mee toen het wat de autoriteiten betreft mooi was geweest. Koops zegt moe maar tevreden te zijn. Hij verlangt naar een flinke joint, thuis op de bank. Medicinaal, voegt hij er aan toe. “Ik heb clusterhoofdpijn.”