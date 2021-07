De deelfiets is terug in Amsterdam, maar nu zonder chaos en ook als bakfiets

De deelfiets is terug in Amsterdam. Niet zoals in 2017, toen de stad ineens bezaaid was met fietsen van meestal nogal inferieure kwaliteit, maar gecontroleerd en onder strenge voorwaarden. En: de buurtbakfiets doet zijn intrede.

Het is een verschil van dag en nacht. Toen, in 2017, stonden de fietsen rijen dik tegen brugleuningen, lagen ze weg te roesten in parken en plantsoenen. Aan hun lot overgelaten. Nu lijkt er te zijn nagedacht door de gemeente of nut en noodzaak van de deelfiets. En vooral: hoe zorgen we dat de stad niet verzuipt onder aanbieders die er een zooitje van maken.

1400 deelfietsen

De in totaal 700 deelscooters van Felyx en Check vormen inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van het Amsterdamse straatbeeld, tot ergernis van sommigen. Sinds afgelopen maand doen ook fietsen-voor-algemeen-gebruik met enige schroom hun intrede. In totaal moeten het er 1400 worden, die verspreid door de stad worden geplaatst. Er zijn vijf plekken bedacht waar de fietsen kunnen worden opgehaald en achtergelaten. Onder meer de metrostations langs de Westring zijn zo’n plek. Zowel Riekerpolder als het Westelijk Havengebied zijn nu slecht bereikbaar met het openbaar vervoer, deelfietsen zouden hier een deeloplossing kunnen bieden.

FlickBike mocht vanaf half juni fietsen plaatsen bij de metrostation, maar dat liep vertraging op door technische problemen, zegt een woordvoerder van de gemeente, die het woord voert namens het bedrijf dat niet zit te wachten op publiciteit. “Ze zijn nog bezig met een update en het kalibreren van de sloten.”

Cargoroo

Maar de opvallendste nieuwkomer in deze tweede deelfietsgolf is Cargoroo: bakfietsen met trapondersteuning, die een specifieke buurtfunctie hebben. Vijftig staan er inmiddels in Amsterdam, in Den Haag was het bedrijf al actief en ook in Utrecht staan bakfietsen van het Amsterdamse bedrijf. De komende weken zullen bovendien 320 fietsen worden geplaatst in Leuven, Mechelen, Nijmegen, Arnhem en Berlijn. Amsterdam voert het aantal op naar maximaal honderd.

Volgens Jelle Maijer en Erik de Winter van het bedrijf is hun buurtbakfiets een missing link in de stedelijke mobiliteit. de winter: “Bakfietsen zijn heel praktisch en kunnen een gemakkelijke vorm van transport zijn voor mensen die bijvoorbeeld kinderen of pakketten willen verplaatsen. Maar net als veel auto’s blijven ze een groot deel van de tijd, 95 procent blijkt uit onderzoek, ongebruikt. Ze staan dan vaak op straat, schaarse ruimte in beslag te nemen.”

Vaste plek

Maijer heeft er ervaring mee. Toen hij een bakfiets aanschafte omdat hij vader werd van zijn tweede kindje, merkte hij tijdens zijn werktijden bij zijn toenmalige horecagelegenheid de Stadskantine in de Van Woustraat ondernemers en bewoners uit de buurt die graag wilden lenen. “Een boekhandel bijvoorbeeld, die een pakket met boeken bij een school moest afleveren. De bakfiets is enorm handig voor dat deel van de logistiek dat tussen de wal en het schip terechtkomt. Een bakfiets is duur en er is kans dat ie wordt gestolen. Dat in combinatie met het onvoldoende frequente gebruik, van de bezitters fietst alleen het topje van de ijsberg er heel veel op, maakt ’m heel ideaal om aan te bieden als deelvervoermiddel. En voor ons als businesscase.”

Wat ook in het oog springt bij de deelbakfiets is dat ie een vaste plek heeft: in Zuid en Oost zijn op verschillende plekken tekens op straat aangebracht waar hij staat en dus ook waar de gebruiker ’m moet terugzetten. Dit in tegenstelling tot eerdere deelfietsconcepten en ook anders dan de scooters van Felyx en Check. De Winter: “Het is niet free floating. Maar dat is voor de deelbakfiets allesbehalve een probleem want 80 procent van de ritjes gaan toch al heen en weer. Mensen gebruiken hem als vervanging voor de auto, bijvoorbeeld voor een ritje naar een tuincentrum of als je een kinderfeestje hebt in een park en er veel spullen moeten worden verplaatst.’

Dure eigen bakfiets

Zo gebruikt bijvoorbeeld ook Mattijs de Vries hem. “Ik kan meestal goed uit de voeten zonder bakfiets, maar als je én kinderen moet vervoeren én spullen moet halen bij de bouwmarkt is dat op de gewone fiets een heel gedoe. Alleen als het voor mij praktisch is, gebruik ik dus de buurtbakfiets. Bovendien loop ik niet het risico dat een dure eigen bakfiets wordt gestolen.”

Ook Jan Ophuis maakte al gebruik van de deelbakfietsen. De arboarts heeft een auto, maar dat is voor ritjes binnen de stad niet handig. “Ik heb geen kinderen, maar gebruik hem soms voor spullen. Als je iets groters moet vervoeren, is dit veel handiger. Ik fietsen er laatst mee door het Vondelpark, dat is veel prettiger dan in de auto in de file staan.”