De Dapper en Jungle Amsterdam zitten elkaar in de haren over het Muiderpoorttheater

Het Muiderpoorttheater. Beeld Jakob van Vliet

Het leek een voldongen feit, het persbericht van Stichting Podiumpartners: er komt een nieuwe broedplaats in de Tweede van Swindenstraat, in het voormalige Muiderpoorttheater. De huidige huurder zou er in 2023 uitgaan, en dan kon de verbouwing beginnen. Broedplaats De Dapper moet betaalbare werkruimte voor kunstenaars en theatermakers opleveren en een plek voor nachttheater.

Maar de huidige huurder, Jungle Amsterdam, duurzaamheidsaviescentrum en cultuurplek, wil niet weg. En hoeft dat wellicht ook niet. De organisatie heeft een huurcontract tot 2023 met de optie op verlenging van nog eens vijf jaar.

Directeur Jannekee Jansen op de Haar van Jungle Amsterdam zegt bovendien dat de directeur van Stichting Podiumpartners, Berith Danse, haar al vier jaar lang probeert weg te krijgen. “We hebben zes jaar geleden een huurcontract gesloten met de vorige directeuren. Het pand stond al leeg. Ze wilden er vanaf. Wij wilden zelf eerst voor een jaar, daarna nog een jaar. En dan vijf en dan weer vijf. Het was een pand met veel achterstalling onderhoud.”

Toen het tweede jaarcontract ten einde liep, zat Danse op de directiepost. Zij stelde een omzetting van het huurcontract voor naar een jaarcontract. Danse: “We wilden het theater weer gebruiken zoals het bedoeld is, als theater.” Jansen op de Haar wilde niet tekenen. “Ik heb me aan de bestaande afspraak gehouden, en blijf tot 2028.” Toen was de stemming gezet. “We hebben al vier jaar bonje. Ze wil ons eruit hebben,” aldus Jansen op de Haar.

Tot aan de rechter

Inmiddels heeft Jungle Amsterdam een advocaat in de armen genomen. Jansen op de Haar: “Wij hebben een optie tot verlenging, alleen wij kunnen het als huurder opzeggen.” Volgens een onafhankelijk huurrechtadvocaat, geraadpleegd door Het Parool, mag de verhuurder de huurders er inderdaad niet zomaar uitzetten, waardoor Jungle nog tot 2028 in het pand zou mogen blijven. Al is de formulering in het contract wel vrij onduidelijk, voegt de advocaat toe. Er zal een rechter aan te pas moeten komen om het geschil te beslechten.

Jansen op de Haar is vooral boos dat er een persbericht is verspreid over de broedplaats, met een quote van de wethouder cultuur, als een voldongen feit. “Dit schaadt ons. Ik heb al acht mailtjes van huurders die bezorgd zijn over ons voortbestaan. En al die mensen die van plan zijn om bij ons te reserveren, doen dat ook niet meer. Nu lijkt het net alsof het een gelopen race is. Terwijl ik steeds heb aangegeven met vijf jaar te willen verlengen.” Ze benadrukt ook dat hun centrum een belangrijke positie heeft in de buurt. “We zijn een duurzaamheidscentrum dat zicht richt op duurzaamheid en cultuur, voor mensen met een smalle beurs.”

Voor Stichting Podiumpartners staat de verandering buiten kijf. Danse: “Het pand is gewoon van onze stichting. Dus zij moeten eruit. En dat weten ze al sinds 2018. Ze doen goede dingen voor de buurt, maar dat theater moet weer als theater worden gebruikt.”

De gemeente, die de verbouwing van De Dapper beoogt te financieren, heeft contact met Stichting Podium Partners en Jungle. Een woordvoerder van wethouder Touria Meliani zegt: “We hopen dat de partijen eruit komen. Daarom is Jungle een alternatieve plek aangeboden in stadsdeel Oost.” Die plek heeft Jungle overigens afgewezen.

De woordvoerder van de wethouder: “Plekken in de stad voor kunst en cultuur zijn schaars en het Muiderpoorttheater heeft een cultuurfunctie. Er is vanuit de gemeente subsidie toegezegd om het pand weer geschikt te maken voor cultuur. Uiteindelijk wordt de subsidie pas helemaal verstrekt als de organisatie van deze nieuwe broedplaats staat en de ruimte klaar is om verbouwd te worden.”