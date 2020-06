De Dam volgepakt met demonstranten tegen Amerikaans politiegeweld

Demonstranten tijdens het protest op de Dam. Diverse anti-racisme-organisaties houden een manifestatie uit protest tegen wat zij noemen politiegeweld tegen zwarten in de VS en de EU. Beeld ANP

Van het paleis tot het oorlogsmonument en van de Kalverstraat tot de Nieuwendijk: de Dam staat helemaal vol. De organisatie loopt rond met bordjes met instructies voor de anderhalve meter afstand, maar dat wordt nauwelijks opgevolgd. Ook de Damstraat staat vast, de trams worden inmiddels omgeleid.

De duizenden betogers dragen wel bijna allemaal mondkapjes, zoals vooraf was gevraagd. Ze hebben borden mee met daarop teksten als ‘Black lives matter’ en ‘The future is coloured’. De politie staat aan de randen geposteerd, maar grijpt verder niet in. De betoging verloopt vooralsnog vreedzaam.

“Ik sta hier niet om jullie te feliciteren dat het in Nederland beter gaat dan in de VS,” zegt spreker Jennifer Tosch, oprichter van Black Heritage Tours in Amsterdam. “Het gaat niet alleen om het vermoorden van mensen in de VS, maar om witte suprematie in de hele wereld.”

Belastingdienst

‘Institutioneel racistisch geweld’ is volgens de organisatie van de demonstratie - een combine van Kick-out Zwarte Piet (KOZP) en Black Queer & Trans Resistance NL - niet exclusief Amerikaans.

Met de dood van Mitch Henriquez vijf jaar geleden in Den Haag, die het leven liet na een politie-nekklem, volgens hen als het meest schrijnende Nederlandse voorbeeld. Maar dat geldt net zo goed voor het ‘geweld’ tegen anti-zwartepietactivisten de afgelopen jaren, waarmee wordt gedoeld op arrestaties tijdens sinterklaasintochten.

Ook de recente fraude-affaire bij de Belastingdienst, die mede op basis van herkomst vermeende fraudeurs profileerde, is volgens hen een verlengstuk van institutioneel geweld, evenals de Nederlandse steun aan het ‘dodelijk immigratiebeleid’ aan de grenzen van Europa.

Zelfs het waarschuwingssysteem voor vermiste kinderen Amber Alert wordt over de hekel gehaald: dat zou zich schuldig maken aan racisme door ‘alarmen voor vermiste zwarte kinderen’ te laat in te schakelen.

Maar ook arrestaties in Zuidoost en de plannen voor preventief fouilleren worden vanaf het podium aangevallen. En Kerwin Duinmeijer wordt genoemd, de vijftienjarige Amsterdammer die op 20 augustus 1983 na een ruzie in de Damstraat werd doodgestoken door een skinhead.

De massa op de Dam schreeuwt elf keer: “I can’t breathe.” Dat is al langer een protestleus van de Black Lives Matter-beweging, na de dood van Eric Garner, een ongewapende zwarte man die in 2014 in New York een houdgreep van een politieman niet overleefde.

Zwart privilege

“Het is tijd voor zwart privilege,” zegt rapper en dichter Akwasi Owusu Ansah. “Dit is een nieuwe fase, houd je niet meer in. Je bent niet alleen. Als je nu niet voor jezelf opkomt, ben jij ook een sukkeltje. We praten hier sinds 2007 over, nu worden we gehoord. De Nederlandse media fokt met ons. Maar het gaat veranderen.”

Dan volgt dichter Jeffrey Afriyie, vooral bekend als voorman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. “De afgelopen dagen zijn heel moeilijk geweest voor zwarte mensen. Dit zijn oorlogsbeelden die de wereld moet zien. Wat doet dit met een kind, mijn kind, die ziet dat mensen vermoord worden die dezelfde huidskleur als zij hebben.”

Eigenlijk hadden de demonstranten op de eerste dag van slavernijmaand Keti Koti bij de ambtswoning van de burgemeester willen staan, maar dat is vanwege de coronaregels en de beperkte ruimte aan de Herengracht afgeblazen. De Dam biedt voldoende ruimte voor een 1,5 meterprotest dat nadrukkelijk vreedzaam moet zijn, luidt de oproep.

De dood van Floyd, na een chaotische en uiterst hardhandige arrestatie door vier agenten in Minneapolis, heeft in de VS tot enorme protesten, plunderingen en brandstichtingen geleid. Er zijn sinds woensdag naar schatting wel 4000 relschoppers of betogers gearresteerd. In meer dan twintig staten is de Nationale Garde te hulp geroepen om het geweld de kop in te drukken. Vlakbij het Witte Huis in Washington is op meerdere plaatsen brand gesticht.

Demonstranten verzamelen zich op de Dam. Beeld Het Parool

