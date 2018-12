De Dam krijgt tijdelijke valetparking voor fietsers

Het moet een stimulans vormen voor de matig gebruikte stalling

Maar het begint dus met een kwartet dagen vanaf zaterdag. Wie met fiets en al aanlandt op de Dam kan het vervoermiddel inruilen voor een bonnetje. De fiets wordt dan voor je weggezet in de fietsenkelder onder het Beursplein, zodat je zelf geen gedoe hebt en exclusief kan focussen op consumeren.



Handje helpen

Het is vooral ludiek bedoeld, zegt Richard Francke, die spreekt namens ondernemers op en rond de Dam. "Het heeft hier jarenlang vol gestaan met fietsen, maar sinds deze zomer de stalling onder het Beursplein is geopend, hebben fietsers een alternatief."



"Onze fietscoaches wijzen Amsterdammers op de nieuwe parkeermogelijkheid en dat is gelukkig succesvol. Om hen te danken willen we ze een handje helpen rond de drukke feestdagen door de inzet van valetparking."



Het moet een stimulans vormen voor de matig gebruikte stalling: wie er op welk willekeurig moment van de week een kijkje neemt, ziet oeverloze rijen lege rekken. Francke: "De kelder mag inderdaad wel wat voller."



Hoewel het gebruik dus beter kan, heeft alleen al de aanwezigheid van de Beurspleinkelder effect: handhavers mochten voorheen geen fietsen verwijderen vanaf de Dam omdat er voor fietsers simpelweg geen alternatief was. Nu dat er wel is, kan er worden gehandhaafd, iets dat Amsterdammers kennelijk onderhuids aanvoelen: de Dam is zelfs in weekenden bijna geheel fietsvrij.