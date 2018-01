De 'cowboys' mijden het debat over de huizenmarkt

De prijzen waarvoor Amsterdam grond kan aanbieden voor woningbouw is veelal te hoog

Moorman had in Het Parool al gepleit om de stad te beschermen tegen de 'rijke patsers', waarbij ze doelde op beleggers. Geen wonder dat Van Blokland niet staat te trappelen.



Maar hij vertegenwoordigt niet de beleggers waarom het bij deze hoorzitting gaat: de huizenopkopers. Institutionele partijen hebben de afgelopen jaren veel geld gestoken in nieuwbouwprojecten en exploiteren in Amsterdam enkele duizenden huurhuizen, maar zijn geen pandjesbazen en kopen geen individuele huizen op.



De markt dicteren

Van Blokland stoort zich aan de vijandige houding van de politiek en de beeldvorming rondom beleggers. "De verschillen in onze markt zijn groot, bijvoorbeeld tussen particuliere en institutionele beleggers. Maar alles wordt op één hoop gegooid. Ik kan mij dan ook best voorstellen dat beleggers wegblijven."



In zijn ogen kunnen institutionele vastgoedbeleggers juist een belangrijke rol spelen in Amsterdam. De gemeente wil veel nieuwe huizen bouwen, vooral voor middeninkomens. Zijn achterban is hierbij cruciaal. Volgens Van Blokland probeert de politiek in Amsterdam de markt juist te veel te dicteren.



Zo is meer dan de helft van de woningen in Amsterdam sociale huur. De prijzen waarvoor Amsterdam grond kan aanbieden voor woningbouw is veelal te hoog, als gevolg van een overvloed aan regulering. "Amsterdam zou meer oog moeten hebben voor normale marktwerking."



