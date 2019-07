De Boterbloem moet voor februari vertrekken uit Lutkemeerpolder

Zorgboerderij De Boterbloem in de Lutkemeerpolder. Beeld De Boterbloem

Dat schrijft wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) in een brief aan de gemeenteraad. Die had eind vorig jaar besloten dat binnen het nieuwe bedrijventerrein dat gepland staat in de Lutkemeer ook ruimte komt voor een zorgboerderij van drie hectare.

De reactie van De Boterbloem was destijds meteen dat drie hectare te weinig is om de ecologische zorgboerderij voort te zetten. Met zo weinig ruimte voor akkerbouw is een boerderij volgens hen niet levensvatbaar. Ook toen de wethouder ze in het voorjaar nog eens benaderde met dit aanbod, hebben ze dat afgewezen.

Ontruimen

Daarom is De Boterbloem onlangs per brief gemeld dat ze de boerderij voor 1 februari moeten ontruimen. Volgens een woordvoerder van de wethouder mogen ze wel meedoen aan de prijsvraag of aanbesteding die de gemeente uitschrijft voor een nieuwe zorgboerderij.

Alies Fernhout van De Boterbloem zegt dat de actievoerders die proberen de zorgboerderij en het groen daaromheen te behouden daar onderling eerst over moeten overleggen. Wel blijft ze erbij dat drie hectare te weinig is voor een boerderij. Zonder ruimte voor akkers moeten de inkomsten vooral komen van horeca of dan wordt het ‘een zorgfabriek’ met veel cliënten op een kluitje.

“Dit is niet het redden van de boerderij, dit is niet het redden van de laatste vruchtbare grond van Amsterdam.” Want dat is de achtergrond van het protest van De Boterbloem. Met steun van kopstukken uit de milieubeweging was het de bedoeling de bouw van het bedrijventerrein in de Lutkemeer te voorkomen.

Teleurstelling

In plaats daarvan wil De Boterbloem meer ruimte voor voedselproductie op korte afstand van de stad. De keuze om de bouw van het bedrijventerrein voort te zetten, is dan ook een teleurstelling. Fernhout neemt dat vooral Van Doornincks partij GroenLinks kwalijk omdat die na de verkiezingen een nieuwe lente en een nieuw geluid heeft beloofd. “Ze kiezen voor de economie, niet voor een andere stad.”

Maar Van Doorninck benadrukt in haar brief dat de bouw van het nieuwe Business Park Amsterdam Osdorp nodig is omdat in de stad veel bedrijventerrein plaatsmaakt voor woningen. Volgens haar verdwijnt zelfs zoveel bedrijventerrein uit de stad – 230 hectare – dat die bedrijven ook niet terecht kunnen rond Sloterdijk of op andere bedrijventerreinen die in aanbouw zijn.

Het nieuwe bedrijventerrein moet een mix worden van bedrijven, groen, horeca, stadslandbouw en andere maatschappelijke functies, schrijft Van Doorninck. Het bedrijventerrein laat zich daarom goed combineren met het initiatief van de gemeenteraad om drie hectare vrij te maken voor een zorgboerderij met stadslandbouw.

Tegenstanders van de bouw van het bedrijventerrein hebben in maart ook andere delen van de Lutkemeer bezet. Daar wil GEM al in september het eerste deel bouwrijp maken. De Amsterdamse rechtbank heeft daarover eerder deze maand geoordeeld dat de bezetters dit terrein uiterlijk 31 augustus moeten verlaten.