De Boer stopt als bestuurder MC Slotervaart

Hij wordt opgevolgd door bestuurslid Mariska Tichem, maakte het ziekenhuis bekend.



Daarnaast stapt Marja Sleeuwenhoek uit het bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen. Sjoerd de Blok vertrekt uit de raad van commissarissen van MC Slotervaart en wordt bestuursvoorzitter van de IJsselmeerziekenhuizen (met de locaties in Lelystad, Emmeloord en Dronten).



Met de bestuurswisselingen willen beide ziekenhuizen van zorgondernemer Loek Winter herstelplannen doorvoeren en de financiële resultaten in versneld tempo verbeteren. "Scherpe keuzes zijn onontbeerlijk om de continuïteit op de langere termijn te kunnen waarborgen. Ook zal samenwerking met externe partners in de zorg verder worden uitgebouwd of geïntensiveerd," aldus het ziekenhuis.



De Boer, die wel lid blijft van de raad van bestuur, liet vorige maand weten dat het verlies van MC Slotervaart over 2017 naar verwachting op zo'n 2 miljoen euro uitkomt. Ook is er volgens hem 20 miljoen euro nodig voor het achterstallige onderhoud aan het gebouw.



