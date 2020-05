De Blauwe Moskee opent in juli met dubbel vrijdaggebed

Beeld ANP

Het eerste gebed is van 14.00 tot 14.30 uur. Vanaf 14.45 uur kunnen de volgende honderd mensen de moskee betreden en wordt het gebed herhaald. “We waren de eerste moskee die dicht ging,” zegt hoofdimam Yassin Elforkani, “en nu zijn we de eerste met twee vrijdagpreken. We willen de mogelijkheid bieden om rustig weer op te bouwen. We noemen het de intelligente heropening.”

In de moskee zijn vakken van anderhalve meter afgeplakt en looproutes aangelegd. De bezoekers komen allemaal door een deur naar binnen en door een andere weer naar buiten.

Ook zijn er een corona-protocol en speciale huisregels opgesteld. Zo zijn de sanitaire ruimtes gesloten, de wassing dient thuis te gebeuren. Geen knuffels of handen schudden en na het gebed moet de moskee meteen worden verlaten om samenscholing te voorkomen.

Gebedsplek toegewezen per app

Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden via een app, die speciaal hiervoor is ontwikkeld. De bezoeker geeft het tijdstip op en krijgt dan een gebedsplek toegewezen. Dat wordt bij aankomst bij de ingang van de moskee gecontroleerd met een barcode. Elforkani: “We hebben een grote, jonge achterban. Die zijn gewend aan apps en aanmeldingen.”

Het was geen optie om op 1 juni al te heropenen met tweemaal dertig bezoekers. Elforkani: “Met dertig mensen wordt te complex. We gaan volgende maand wel een keer proefdraaien, maar niet echt met mensen, maar met vrijwilligers.”

Er is nog enige twijfel of de toegestane honderd mensen gelden per zaal of per gebouw. Elforkani: “Wij hebben meerdere zalen, theaters hebben hetzelfde probleem. We zijn daarover in gesprek met het RIVM.”

Op een normale vrijdag bezoeken tussen de achthonderd en duizend gelovigen de vrijdagpreek. De moskee heeft meerdere zalen en kan de looproutes zo organiseren dat groepen elkaar niet tegenkomen. Daarom wil Elforkani graag duidelijkheid. “Er is een verschil tussen wat mogelijk is en wat wenselijk is. Wij kiezen voor wenselijk. We willen onze gemeenschap wel beschermen.”

Volgens Elforkani zijn andere moskeeën geïnteresseerd het voorbeeld van de Blauwe Moskee te volgen. “Er zijn al moskeeën die bij ons aan hebben geklopt. Het gebeurt wel vaker dat wij met iets beginnen, en dat we dan snel navolging krijgen. We willen het protocol dat we hebben opgesteld graag delen en ook stellen we de app beschikbaar aan alle moskeeën, kerken en synagogen.”