De Blauwe Moskee in Nieuw-West doet aangifte na bedreiging

De Blauwe Moskee in Nieuw-West. Beeld ANP

Aanleiding is een tweet van iemand die zich TurtleOne noemt en die reageert op een filmpje van een schreeuwende man die met een mes zwaait in een kerk. ‘Zaterdag was er een moslim met een mes het Vaticaan binnengedrongen,’ aldus de tekst bij het filmpje. De reactie van TurtleOne: ‘Morgen even in de blauwe moskee proberen.’

“We nemen dit zeer serieus en gaan aangifte doen,” zegt Elforkani. “Sinds de aankondiging dat we de gebedsoproep met luidsprekers gaan versterken hebben we meer vervelende reacties gehad. Maar dat waren vooral scheldpartijen. Dit bericht is van een andere orde. Ik heb het ook getoetst bij juristen en met het moskeebestuur hebben we besloten aangifte te gaan doen.”