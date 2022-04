De Blaffende Vis onthult misses Amalia, Alexia en Ariane

Elk jaar weer bijzonder: de gevelversiering van café De Blaffende Vis in de Jordaan. Dinsdagavond, in de nacht voorafgaand aan Koningsdag, wordt het nieuwe exemplaar onthuld. Het thema van dit jaar? Samen vooruitkijken.

Boven het café pronken de koninklijke dochters Amalia, Alexia en Ariane, gehuld in een rode, witte en blauwe jurk. ‘Miss geen toelage,’ staat er op de sjerp van Amalia, verwijzend naar het afzien van de uitkering die ze zou ontvangen. Daarnaast is miss Klimaat te zien, Alexia. Prinses Ariane heeft de rol van miss Vrede op zich genomen.

We moeten ons juist richten op de toekomst, vindt eigenaar Bob Brockhoff. En dat is wat ze met de gevelversiering van dit jaar uit willen drukken. “Dat doen we met deze koninklijke personages; zoals altijd met een knipoog.”

Niet achteruitkijken

Brockhoff zegt ontzettend blij te zijn dat Koningsdag weer fysiek gevierd kan worden. “Het kan weer allemaal na de afgelopen coronajaren. We kijken dan ook liever niet meer achteruit.”

Het personeel heeft weer erg genoten van de traditie die het café inmiddels al 27 jaar heeft. Om de gevel weer te kunnen versieren, vindt hij fantastisch. De afgelopen twee jaar hing er namelijk geen gevelversiering. “De voorbereidingen en het werk eraan was weer een feest. Iedereen moet maar komen kijken. Het wordt uiteraard weer supergezellig!”

Vanaf 17.00 uur trapt café De Blaffende Vis af voor Koningsnacht. Om precies 00.00 is de officiële onthulling van de gevel.