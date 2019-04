De Blaffende Vis maakt zich op voor Koningsdag

Frisse Koningsdag en -nacht

Wie tijdens Koningsdag een vrijmarkt of festival wil bezoeken heeft warme kleding en een paraplu nodig. Weeronline verwacht maximumtemperaturen rond de 13 graden en een stevige zuidwestenwind. Er trekken regelmatig buien over het land en de zon schijnt slechts af en toe. Ook de Koningsnacht is fris, maar het blijft wel overwegend droog.



Sterker nog: het Rode Kruis waarschuwt voor onderkoeling. Ze adviseren Oranje-feestvierders er vanwege de nattigheid een extra paar sokken en een droog shirt mee te nemen en goede schoenen aan te trekken. "Eenmaal een nat pak gehaald, is er een grotere kans op onderkoeling, zeker in combinatie met overmatig alcoholgebruik is dat een risico.''



De organisatie vraagt ook te zorgen voor warme kleren voor kinderen die op de vrijmarkten op kleedjes op de koude en natte grond zitten. Het advies geldt niet alleen voor Koningsdag maar ook voor koningsnacht.



Medewerkers zijn vrijdagavond en zaterdag overal in het land aanwezig om indien nodig EHBO te verlenen tijdens de feesten rond Koningsdag. Na een aantal zonnige en warme dagen kan 13 graden fris aanvoelen, zeker als je nat regent, waarschuwt het Rode Kruis.



Verschillende vrijmarkten en festiviteiten starten vrijdagavond al. In het zuiden en zuidwesten is dan kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen, waaronder Amsterdam, is het vrijdagavond droog.



Aan het begin van de nacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur naar 7 à 10 graden. In de loop van de nacht volgen vanuit het zuidwesten buien en gaat het flink waaien.



Koningsdag start met een bewolkte en regenachtige ochtend met veel wind en temperaturen van een graad of 10. De buien trekken geleidelijk naar het oosten en vanuit het zuidwesten wordt het tijdelijk droog. Ook kan de zon even doorbreken.



De droge periode duurt niet lang, want aan het eind van de ochtend volgen vanuit het westen alweer nieuwe buien. In de middag blijft het wisselvallig en kan het onweren. Langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust is er kans op fikse windstoten. Tussen de buien door wordt het maximaal 13 graden.



Ook in de avond valt in grote delen van het land regelmatig regen. In het noorden en oosten kan de avond overwegend droog verlopen.