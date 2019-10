De Birò wordt aan banden gelegd

De nieuwe regels komen erop neer dat de Birò een brommobiel is. Beeld Carly Wollaert

Volgens verkeerswethouder Sharon Dijksma komt er nu eindelijk duidelijkheid over het voertuig dat een grote ergernis bleek te zijn voor veel Amsterdammers. ‘Bovendien beperkt het voertuig de toegankelijkheid op straat.’

De nieuwe regels komen erop neer dat de Birò een brommobiel is. Voorheen mocht overal worden gereden, ook op stoepen en fietspaden, en mocht overal worden geparkeerd. Straks mag dat niet meer en zullen berijders van de Birò gewoon in parkeervakken moeten parkeren en daarvoor ook het normale tarief moeten betalen.

Essentieel in de nieuwe regels is de aanwezigheid van een kenteken: hierdoor kunnen parkeerhandhavers optreden wanneer een voertuig verkeerd geparkeerd is of wanneer er niet is betaald. Foutparkeren op de stoep, dat volgens Dijksma nu voor zoveel overlast zorgt, kan worden bekeurd met scanauto’s of door de politie.

Invalidenvoertuig

Het duurde lang voordat de gemeente in actie kon komen omdat er eerst een verzoek moest worden gestuurd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de regelgeving rondom het parkeren van invalidenvoertuigen aan te passen.

Invaliden hoeven niet bang te zijn dat ze de dupe worden van de nieuwe regelgeving, aldus Dijksma. ‘Gehandicapten die hun Birò fysiek laten aanpassen, kunnen door de Rijksdienst voor het Wegverkeer na keuring buiten de kentekenplicht worden gesteld.’ De inschatting is dat weinig gehandicapten gebruik maken van het voertuig: meestal kiezen zij voor de Canta, die door de minister wel wordt beschouwd als gehandicaptenvoertuig. Vrijwel altijd worden Birò’s bereden door jonge, niet onbemiddelde Amsterdammers.

Plaats op de weg

Dijksma stelt ook niet negatief te staan tegenover de Birò als vervoermiddel. ‘Kleine elektrische voertuigen kunnen veel bijdragen aan onze stad, maar er moet wel duidelijkheid zijn over hun plaats op de weg.’ Volgens de wethouder past de Birò goed bij de ambities van Amsterdam om in 2030 volledig over te stappen op uitstootvrij vervoer in de stad. ‘Uitgangspunt is dat de Birò een aantrekkelijk vervoermiddel wordt in de stad, die zo veel mogelijk in plaats van bestaande auto’s komt.’

Om eigenaren van Birò’s niet in de problemen te brengen roept de Rijksdienst voor het Wegverkeer hen begin november op hun voertuig te laten voorzien van een kenteken. Dijksma zegt dat er voor bestaande Birò-rijders aan een overgangsregeling wordt gewerkt.