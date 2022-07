De Bijlmer Run laat Zuidoost op zijn best zien: ‘Je hebt hier zóveel meer ruimte’

Voor het eerst werd in Zuidoost de Bijlmer Run gelopen. De organisatie wil aan de deelnemers laten zien hoe mooi Zuidoost is, maar als bijvangst doet het ook veel met het saamhorigheidsgevoel onder, pak ’m beet, veganisten en huisartsen.

Veel dingen weten te verbinden: muziek bijvoorbeeld, of eten. Maar, zo bleek zaterdagavond maar weer eens tijdens de allereerste Bijlmer Run, óók hardlopen. Zo hebben de veganisten elkaar gevonden in de hardloopclub The Vegan Runners. Net voorbij de finish op het Anton de Komplein in Zuidoost staan drie boomlange vegan lopers met hun vers verworven eerste prijs in de categorie ‘teamrun’: een cheque van 400 euro.

De sportieve veganistenclub werd in 2015 geïnitieerd door Emile Kuijvenhoven (41, een financieel medewerker uit Betondorp) die de wereld wilde laten zien dat je heus geen eieren hoeft te eten en melk hoeft te drinken om fit te zijn. Ook zonder kan je heel hard rennen – dat was zo’n beetje de boodschap.

Inmiddels zijn de ergste vooroordelen over veganisten vervlogen, maar de Vegan Runners bestaan nog steeds. Ook de snelle veganisten Niek Verwoerd (35, fietskoerier en vrijwilliger van de Dierenambulance) en Jelle de Jong (36, ondernemer) zijn zaterdag naar de Bijlmer Run gekomen.

Promotie

Dit hardloopevenement is een gloednieuw initiatief van hardlopers uit de Bijlmer, de Patta Foundation en stadsdeel Zuidoost, met het idee om Zuidoost ook een marathon te gunnen. De hoop is dat meer bewoners geïnspireerd raken om zelf ook te gaan lopen. En een beetje promotie voor Zuidoost is het ook, want de organisatie wil de deelnemers laten zien ‘hoe mooi en gevarieerd De Bijlmer is.’

Maar dat hoef je deze mannen niet te vertellen. Kuijvenhoven: “Ik train overal in de stad, maar ook heel graag in Zuidoost vanwege de brede fietspaden en de rust. Bij de Gaasperplas of het Nelson Mandelapark heb je zóveel meer ruimte dan in het Vondelpark of het Westerpark.” Eigenlijk, zo concludeert hij, is Zuidoost nog een beetje ondergewaardeerd als trainingsplek. Een tip voor de liefhebber.

Naast de estafetteloop – elk individu rent hierbij 5,25 kilometer – is er een kleinere ronde voor kinderen én een halve marathon. In totaal doen er circa zevenhonderd deelnemers mee. Die 5,25 is voor de Vegan Runners appeltje-eitje, maar goed, deze Run is dan ook ‘voor de leuk’ en het teamgevoel.

Molukse vlag

Dat leeft tijdens de Bijlmer Run bij meer mensen. De twintig lopers van hardloopgroep Maluku Lari lopen zelfs joelend samen over de eindstreep. Het gaat, zo zegt trainer Astrid Paais (42, projectleider), dan ook om veel meer dan alleen een gemeenschappelijke liefde voor het hardlopen.

“Wij dragen onze Molukse vlag bij ons. Wij lopen eigenlijk voor onze voorouders die het zwaar hebben gehad, maar we willen ook aan iedereen laten zien: Dit is onze geschiedenis. Wij zijn er al langer dan zeventig jaar en we zijn niet vrijwillig gekomen.” De oudste loper van Maluku Lari is 72 jaar, de jongste 18. “We delen iets met elkaar en dat zorgt voor harmonie, en er is altijd een emotionele lading.”

Behalve veganisten en lopers uit de Molukse gemeenschap is er nóg een hechte club te vinden op de Bijlmer Run: de werknemers van vier gezondheidscentra van GAZO, die van Nellestein, Holendrecht, Gooioord en Venserpolder, somt huisarts Anna-Rixt de Voogd op. Van doktersassistenten tot praktijkondersteuners en van ict-medewerkers tot huisartsen, ze lopen allemaal mee. De Voogd staat met een clubje collega’s – allemaal in hetzelfde tenue – te wachten op het staartje van de groep, zodat ze gezamenlijk kunnen finishen. “Het gaat hier veel meer om het sociale aspect, dan om de snelste te zijn.”