De Bijlmer rouwt om doodgeschoten Roffinho (17): ‘Laten we stoppen met deze nonsens’

De stille tocht ging langs basisschool De Achtsprong, waar kaarsen in de vorm van een hart waren neergelegd. Beeld Joris van Gennip

Vijf, zes, zeven, acht keer. Haar plotse, harde schreeuwen wisselen zich af met gekerm. Een vrouw met een bos bloemen, omhelsd door een man, stampt op de grond. Een handjevol mensen kijkt op afstand toe.

Dan duwt ze de man van zich af, slaat in het wilde weg om zich heen en schreeuwt: “Nee! Roffinho!” Het is zijn tante. Naasten leiden haar voorzichtig weg, maar 10 meter verderop zakt ze in elkaar. Ze wordt naar een portiek gebracht, waar ze iets bedaart.

Burna Boy

Ze rouwt om de 17-jarige Roffinho van Suijdam, die vrijdagavond 23 december werd doodgeschoten in het portiek van zijn woning aan de Haardstee in Amsterdam-Zuidoost. Een week later komen mensen samen voor een stille tocht. De ongeveer driehonderd aanwezigen krijgen allemaal een elektrisch waxinelichtje. Om 19.00 uur zet de familie luid het nummer Last Last van Burna Boy aan, een favoriet van Roffinho.

“Met deze stille tocht willen wij bewijzen dat wij het niet eens zijn met hoe onze kinderen abrupt uit onze levens worden gerukt,” zegt een nichtje aan het begin van de tocht, die begint voor het huis van de familie Van Suijdam, de plek waar Roffinho werd vermoord.

Een van de eerste aanwezigen, een vrouw in lange gele jas, sigaret in de hand, is een oud-medewerkster van woongroep Parkhof, waar Roffinho stage liep en zijn moeder werkte. Waarom ze hier is? “Van moeder tot moeder,” zegt de vrouw, die al volwassen kinderen heeft. “Dit is je ergste nachtmerrie.”

Volgens de vrouw is de dood van Roffinho nog steeds het gesprek van de dag in de buurt – maar wel op fluistertoon. Nagenoeg niemand wil met naam en toenaam in de krant: het tekent de zwijgcultuur in de buurt.

Dezelfde basisschool

Van het dodelijke schot wordt een jongen verdacht die een jaar jonger is dan Roffinho, afkomstig uit Hoptille. Wrang genoeg is dat de eerste buurt die de stille tocht aandoet. Het kan ook niet anders: het ligt naast de Haardstee. Volgens ingewijden zaten verdachte en slachtoffer op dezelfde basisschool, had de verdachte al langer last van woedeaanvallen en werd Van Suijdam al een jaar bedreigd. Een 15-jarige Dordtenaar wordt ook verdacht, maar wacht het proces in vrijheid af.

Na een kwartier wordt de stilte doorbroken. Er klinkt rapmuziek. De menigte loopt langs basisschool De Achtsprong, waar kaarsen in de vorm van een hart zijn neergelegd. Daarboven een foto van Roffinho in zijn kamer, met zijn beide duimen omhoog. Opnieuw klinkt Burna Boy.

Voor coffeeshop Best Friends steken de jonge deelnemers van de tocht rode en groene fakkels aan. En jonge deelnemers, die zijn er veel. Tijdens de tocht is het duidelijk dat kinderen kinderen blijven: een groep meisjes tikt elkaar op de rug, begint te giechelen. Een jongen die naast hen loopt: “Het is een stille tocht, maar ze praten veel.”

Bij het huis van Roffinho, tevens de plek waar hij werd doodgeschoten, eindigt de stille tocht in gezang van familie en vrienden pic.twitter.com/0LYQgYXdvE — Tahrim Ramdjan (@RamdjanTahrim) 30 december 2022

Water met mandarijnen

Aan het eind van de tocht neemt Randell Thorpe, een vriend van Roffinho, het woord. Hij is jongerenbegeleider en ontfermde zich over Roffinho op de dagbesteding. Als hij ‘ondeugend’ was, kreeg hij alleen brood, fruit en water zonder de gebruikelijke siroop. Roffinho’s oplossing: water met mandarijn erin, zodat hij toch limonade had. “Als ik dat nu drink, word ik rustig.” Iedereen krijgt een glas water met mandarijn.

Thorpe hekelt het verhaal dat Roffinho mogelijk een band met drillrap had, zoals Het Parool eerder berichtte op basis van bronnen, al is de aanleiding van de schietpartij nog onduidelijk. “De media framen ons als criminelen, maar dat zijn wij niet.” Daarna: “Laat dit niet nog een keer gebeuren. Als we muziek willen maken, kunnen we dat. Als we emoties willen uiten, kunnen we dat. Laten we stoppen met deze nonsens.”

Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing loopt ook mee. “Deze stilte gaan we omzetten in echte gesprekken, over de oorzaken van die veelkoppige duivel van onveiligheid,” zegt ze. “Wegkijken is geen optie, collectief verantwoordelijkheid pakken wel.”

Als de tocht eindigt bij het huis van Roffinho, wordt er vuurwerk afgestoken: onder meer een pagara, een rol grote rotjes die in Suriname populair is. Er klinkt ook, na een oproep van Thorpe, applaus voor de moeder van Roffinho. Aan Het Parool vertelde ze deze week dat ze maar één uur per nacht slaapt. De oud-begeleider van Roffinho: “Ze staat hier nog.”