De Bijenkorf zaterdag weer open na verplichte ‘coronasluiting’

De Bijenkorf op de Dam heropent zaterdag om 12.00 uur. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Tien van de 1400 medewerkers testten tussen 4 en 18 augustus positief op het coronavirus, waarop de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op advies van de GGD besloot dat de vestiging moest sluiten. Het pand zou veertien dagen gesloten blijven, maar de sluiting kon eerder worden opgeheven omdat het warenhuis heeft voldaan aan de opgelegde maatregelen.

Alle medewerkers die binnen de testperiode hebben gewerkt, zijn volgens de Bijenkorf tien dagen in quarantaine geweest. Daarnaast is een vervangend team samengesteld, bestaande uit medewerkers van andere Bijenkorfwinkels. Medewerkers gaan vanaf nu ook een mondkapje dragen, dat meermaals per dag verwisseld moet worden.

Om een nieuwe uitbraak te voorkomen wordt verder zowel bij binnenkomst als voor de sluiting bij medewerkers een gezondheidscheck uitgevoerd.