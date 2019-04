De Bijenkorf sluit nieuwe cao, zonder FNV

Volgens de Bijenkorf blijft FNV 'uiteraard welkom aan de onderhandelingstafel bij een volgende cao'.



Met CNV is onder meer afgesproken dat iedere medewerker een salarisverhoging ontvangt van minimaal 1,5 tot maximaal 5,5 procent, meldt de keten.



Volgens een woordvoerster van FNV is de 1,5 procent met terugwerkende kracht over twee jaar en in werkelijkheid dus 0,75 procent per jaar. "Minder dan de jaarlijkse inflatie."



De bond is wel blij dat de medewerkers überhaupt een loonsverhoging tegemoet kunnen zien, maar niet met de hoogte. FNV voerde onlangs al actie bij de Bijenkorf. Het stoorde de bond dat het warenhuis zou weigeren om een normale loonsverhoging te geven, ondanks winsten, hoge omzetten en een steenrijke eigenaar.



Het komt vaker voor dat bedrijven afspraken maken zonder instemming van FNV. De bond weigerde in maart bijvoorbeeld een handtekening te zetten bij woonwarenhuis IKEA. Volgens FNV is dat ook een voorbeeld van een bedrijf waar 'de winsten tot in de hemel groeien'.



"Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het geld moet worden gehaald waar het zit, in het belang van al die huishoudens die de economie draaiend houden. Koopkrachtverslechteringen accepteren wij niet," zei Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij FNV, eerder dit jaar over de koers van bond.