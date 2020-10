De biertaxi krijgt driehonderd belletjes voor drank in de nacht

Beeld ANP

“Ik kan wel janken,” zegt de eigenaar van Non-Stop Biertaxi over de nacht van zaterdag op zondag. “Tussen acht uur ‘s avonds en zes uur 's ochtends heb ik wel driehonderd belletjes gehad van mensen die drank wilden hebben. Dat is twee keer zoveel als normaal. Allemaal handel, en ik kon alleen maar nee verkopen.”

Vanuit zijn opslag aan de Willem de Zwijgerlaan in Oud-West brengt de bierkoerier – wiens naam bij de redactie bekend is – in normale tijden zijn bestellingen rond in Amsterdam en wijde omgeving. Een klein deel overdag, maar het meeste in de nachtelijke uren, wanneer de winkels en de cafés gesloten zijn.

Impulsaankoop

Nu de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht zijn, is alles anders. Er mag na 20:00 uur geen druppel alcohol meer worden verkocht: niet in de winkels, niet op bestelling. Een enkeling is zo slim zijn order voor achten te plaatsen, vertelt de ondernemer, maar veel zijn dat er niet.

“Wij zijn er voor de impulsaankoop,” zegt de bierkoerier. “De mensen die uit de kroeg komen en thuis ontdekken dat er geen bier meer in huis is. Of samen nog even willen doorfeesten. Dat gebeurt nu net zo goed. Ik heb nog nooit zo veel bestellingen gehad als de afgelopen nacht.”

Alcoholvrij bier

De bierkoerier zegt zich strikt te houden aan de regels. “Je weet ook niet hoe streng ze zijn. Ik wil geen narigheid. Ik bied de mensen alcoholvrij bier aan, maar daar lachen ze om. Ze vinden wel een andere manier om aan drank te komen. Ik hoor dat er momenteel vanuit de kofferbak wordt verkocht.”

Het is een zwakke plek in de coronamaatregelen, vindt de ondernemer. “De mensen willen drinken en feesten. Dat houdt niet op omdat ze in Den Haag de verkoop aan banden leggen. De legale handel zit met een strop, de illegale handel floreert. Wie schiet daar nou iets mee op?”

De bierkoerier hoopt dat de maatregel snel wordt heroverwogen. “Zo is het ook gegaan met de coffeeshops tijdens de eerste lockdown. Die moesten even dicht, maar dat leidde meteen tot illegale handel op straat. Na een paar dagen mochten ze weer open. Ik denk dat dat in dit geval ook heel verstandig is.”