De belangrijkste vragen over de verkiezingen in Amsterdam beantwoord

Waar kun je stemmen?

Op meer dan vijfhonderd plekken in Amsterdam en Weesp kunnen mensen hun stem uitbrengen. Een overzicht van alle stembureaus is te vinden op deze site van de gemeente. De site geeft ook informatie over de toegankelijkheid van ieder stembureau en een indicatie van de drukte op dat moment.

Je stem uitbrengen op een bijzondere plek, zoals het Olympisch Stadion of op een stadsboerderij? Dit zijn de tien leukste stemlocaties van Amsterdam.

Tot wanneer kun je stemmen?

Woensdag 16 maart is de officiële verkiezingsdag. De stembureaus zijn dan van 07.30 uur tot 21.00 uur geopend. Om de toestroom te spreiden kun je bij een aantal stembureaus ook maandag en dinsdag al terecht.

Gelden er nog (corona)maatregelen bij stembureaus?

Nee, al zijn de stemlokalen wel zo ingericht dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden. Ook krijgt iedereen z’n eigen rode potlood om te stemmen en worden alle stemlocaties geventileerd. Dit alles om het risico op een coronabesmetting zo laag mogelijk te houden. Risicogroepen worden aangeraden om maandag of dinsdag te stemmen, omdat het dan rustiger is.

Hoeveel mensen hebben al gestemd?

Maandag bracht 2 procent van de kiesgerechtigden in Amsterdam een stem uit. Dinsdagmiddag is dit percentage opgelopen tot 3,5 procent. Op andere plekken loopt het wat harder: zo heeft in Harderwijk al ruim 10 procent van de kiesgerechtigden gestemd en in Nijmegen 8 procent.

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen ligt in Amsterdam doorgaans lager dan het landelijk gemiddelde. Het aantal stemmers neemt bovendien af, zo is goed te zien in deze grafiek.

Hoe laat wordt de uitslag verwacht?

De verwachting is dat rond middernacht een voorlopige (eind)uitslag is, maar dit kan ook later worden. Dat hangt onder meer af van het aantal stemmen dat wordt uitgebracht. Bovendien moeten dit keer dubbel zoveel stemmen worden geteld, omdat zowel voor de gemeenteraad als de stadsdeelcommissie wordt gestemd. Amsterdam is dan ook nog dringend op zoek naar 250 stemmentellers.

De stemmen die maandag en dinsdag zijn uitgebracht worden woensdag overdag al geteld in de Rai. Woensdagavond komen daar de stemmen van 16 maart bij. Op 21 maart wordt om 10.00 uur de definitieve uitslag vastgesteld door de burgemeester.

Zijn er tussentijdse exitpolls?

Ja. De eerste tussenstand wordt om 21.00 uur bekendgemaakt, maar dit is enkel een landelijke exitpoll. Rond 22.30 maakt de NOS de exitpoll in Amsterdam bekend met de voorlopige uitslag. De voorlopige (eind)uitslag wordt gecommuniceerd als 80 procent van de stemmen zijn geteld.

Wat zeggen de prognoses?

De PvdA maakt kans om de grootste partij van Amsterdam te worden, zo blijkt uit de slotpeiling van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam, dat is uitgevoerd onder ruim duizend kiesgerechtigden.

De winst van de sociaaldemocraten gaat ten koste van onder andere GroenLinks en D66. GroenLinks kan volgens de slotpeiling rekenen op 14 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen was dit nog 20 procent. D66 gaat van 16 naar 13 procent.

Op rechts lijkt JA21 de grote winnaar te worden. De partij krijgt naar verwachting ongeveer 9 procent van de stemmen, net als de VVD, goed voor ongeveer 4 tot 5 zetels in de raad.

Ook de Partij van de Dieren krijgt naar verwachting 9 procent van de stemmen. Het aandeel van Volt zakt door interne schandalen van 12 naar 7 procent.

Wat moet ik stemmen?

Ben je er nog niet uit? Dan kan deze kieswijzer uitkomst bieden. De interviews met alle Amsterdamse lijsttrekkers lees je hier en de laatste ontwikkelingen zijn te volgen via ons liveblog.