De bedenkelijke bliksemcarrière in de drugswereld van Isaac ‘Bom’ B. (29) lijkt na een lange vlucht geknakt

De aanhouding op 25 juni van verschillende personen, onder wie Isaac B., de rechterhand van Leijdekkers. Beeld Politie Turkije

Zoals wel vaker schrijft PvdA-politicus Robbert Baruch eind juni 2007 de belevenissen van die dag van zich af op zijn weblog. De dagelijks bestuurder was in de wijk Katendrecht in Rotterdam-Zuid. Daar heeft hij met jongeren uit de buurt gepraat over hun buurthuis. Boven het bericht staat een foto van Baruch die zijn arm om een jongen met een wit petje met het opschrift ‘Hustler’ heeft geslagen. Het is Isaac B., dan 13 jaar oud.

‘Bedenkelijke bliksemcarrière’

Niet al te lang nadat Baruch het bericht heeft gepubliceerd, komt daar een reactie op. ‘Hey mattie, hier komt Isaac je dan effe paar dingen zeggen. Het klopt wel wat u allemaal zei vandaag op de Kaap, maar toch kan die pand niet gesloopt worden want daar is de enige plaats waar wij kunnen zijn.’

In het bericht maakt B. zich duidelijk zorgen over een plek waar hij en zijn vrienden naar toe kunnen als het buurthuis gesloten is. ‘Waar moeten we heen dan?’ Het bericht besluit met: ‘Ik hoop dat u iets laat horen.’

Inmiddels is de tiener die niet schroomde een bestuurder van het stadsdeel waar hij opgroeide te schrijven, uitgegroeid tot een belangrijke speler in de internationale cocaïnehandel. Zondag is B. (29) opgepakt in Turkije.

Justitie beschouwt hem als een nauw contact van de extreem gewelddadige, voortvluchtige crimineel ‘Bolle Jos’ Leijdekkers (31). Van straatjochie uit Katendrecht tot rechterhand van de meest gezochte crimineel van Nederland. Het tekent de bedenkelijke bliksemcarrière van B., die in het milieu ook wel bekend staat als ‘Bom’.

Volgens De Telegraaf kreeg hij die bijnaam omdat hij in zijn jeugd veelvuldig in de weer was met explosieven. Ook meldde de krant onlangs dat hij zich aanvankelijk zou hebben beziggehouden met het rippen (bestelen) van andere criminelen.

B. wordt op 2 februari 1994 geboren in Ghana en komt als jong kind naar Nederland. Zijn vader komt uit Togo. In 2018 wordt hij aangehouden vanwege een gijzeling in Rotterdam, waarbij een man is gedwongen in een auto te stappen.

B. zou hem met twee vuurwapens hebben bedreigd en een van de wapens hebben doorgeladen en tegen zijn been hebben gezet. De man zou klappen hebben gekregen met een vuist en een vuurwapen. Zijn ontvoerders eisten 25.000 euro. De rechtbank legde B. 14 maanden cel op. Daartegen is hij in hoger beroep gegaan.

Grootschalige cocaïnehandel

Nog geen twee jaar na die gijzeling komt B. stap voor stap vol in beeld als voorname speler in de internationale cocaïnehandel. Samen met Leijdekkers zou ‘Bom’ de ene na de andere forse partij cocaïne Europa binnentrekken.

De Amsterdamse recherche heeft hem in beeld gekregen in een onderzoek naar dure auto’s waarin jonge mannen door Zuidoost rijden. Die blijken gehuurd bij een autobedrijf in Barendrecht dat op papier eigendom is van zijn halfbroer, maar waarvan de politie vermoedt dat B. er de scepter zwaait.

Als het Amsterdamse onderzoeksteam ziet dat de huurauto’s geregeld naar België rijden, richting de zeehaven van Antwerpen, tippen ze de Antwerpse collega’s. Die onderzoeken al een corrupte vrachtwagenchauffeur, die gaandeweg in contact blijkt te staan met de mannen uit Zuidoost én uit de regio Rotterdam. De groep gebruikt een loods net buiten de haven.

4200 kilo coke tussen inktvis

Als de Belgische politie die observeert, wordt daar een lading inktvis afgeleverd, afkomstig uit Zuid-Amerika. In die deklading zit 4200 kilo cocaïne verstopt – met een geschatte groothandelswaarde van 120 miljoen euro, en een straatwaarde die nog veel hoger ligt.

Ondertussen zijn de Amsterdamse en de Noord-Hollandse recherche een groot gezamenlijk onderzoek begonnen naar de toplaag en de tussenlaag van de criminele organisatie die behalve de megapartij van 4200 kilo nog meer forse ladingen cocaïne lijkt te hebben ‘binnengetrokken’. De hoofdverdachten in dat onderzoek onder codenaam Cherokee: B. en Leijdekkers.

Zoals in zoveel grote drugszaken komt een vracht aan bewijs uit aanvankelijk versleutelde berichten die de verdachten elkaar over de drugshandel stuurden – en die in handen van de opsporingsdiensten zijn gekomen door het hacken en neerhalen van de computerservers van aanbieder Sky ECC. B. gebruikt twee accounts waarvan de nummers door contacten zijn opgeslagen als ‘I’, ‘Isaac’, ‘Isaac Nieuwe Turkije’ en (in het toestel van zijn halfbroer) ‘mijn lieve broer’. B. gebruikt de bijnamen ‘Joe’, ‘Sparx’, ‘Joe Sparx’ en ‘Egyptian’

Hij blijkt de ploegen uithalers aan te sturen die drugs uit de containers op de haventerreinen moeten halen. Behalve de jonge uithalers uit vooral Amsterdam-Zuidoost lijkt hij ook mensen in te zetten voor geweldsklussen. In de Antwerpse haven heeft hij een corrupt contact dat hij gaandeweg complimenteert, omdat hij steeds beter wordt in het zoeken naar de containers waar de drugs in zitten, zodat die kunnen worden veiliggesteld. ‘Je wordt hier goed in, hè’, stuurt B. Zijn corrupte contact antwoordt: ‘Oefening baart kunst’.

Tijdens de behandeling van de strafzaak Cherokee, met meer dan 23.000 digitale pagina’s aan dossiers, ontbreekt B. in de verdachtenbank. De autoriteiten vermoeden dat hij naar Afrika is gevlucht, waar zijn wortels liggen. Ook lijkt hij geregeld naar Dubai en Turkije te reizen.

De Amsterdamse rechtbank veroordeelt hem eind 2022 bij verstek tot 12 jaar cel. Zijn 25-jarige halfbroer krijgt 8 jaar, onder meer omdat die zijn Barendrechtse autobedrijf inzette om de drugswinsten wit te wassen en onopvallende auto’s te leveren waarmee sleutelspelers in de groepering onder de radar probeerden te blijven. Soms waren daarin forse verborgen ruimtes ingebouwd, waarmee vaste koeriers de ‘blokken’ coke of geld vervoerden.

De onlangs tot 9 jaar veroordeelde Amsterdamse crimineel Ocean S. stuurt B. in februari 2020 volgens justitie de opdracht een rivaliserende crimineel te laten vermoorden. Op dat moment gebruikt B. weer de bijnaam Sparx. Later wordt hij door rechercheurs in zijn auto gezien bij de Bezuidenhoutseweg in Den Haag waar het beoogde doelwit op dat moment woont.

In een lading inktvis wordt 4200 kilo cocaïne gevonden. Beeld Politie

‘Ze gaan de man iets aandoen’

In de zomer van 2020 bespreekt B. in een chatgroep met onder anderen Leijdekkers dat B. de beschikking heeft over een dossier over een in beslag genomen partij. Hij denkt dat iemand de partij heeft weggetipt, via een kenteken van een gebruikte auto. Ze gaan met zijn allen naar de advocaat om alles te horen. Daarna gaan ze ‘die man’ iets aandoen. Daarvoor is al een loods in gereedheid gebracht.

In de nacht van 27 op 28 augustus 2020 wordt in Antwerpen het Italiaanse restaurant The Pasta House beschoten, eigendom van een rivaliserende drugscrimineel. In het onderzoek naar de achtergronden komt B. weer vol in beeld, vooral in ontsleuteld berichtenverkeer via zijn account onder de naam Sparx.

Een nacht eerder was een aanslag kennelijk mislukt, doordat de politie enkele mannen arresteerde in de buurt van een auto waarin een pistool lag. B. stuurde volgens de rechtbank naar een groepschat: ‘Geluk was aan ze kant haha kut ali me jongens werden gewoon gepakt mer wapen gisteravond’ (..) ‘Ja maar niks joh belgie zit je niet ze gingen vingerafdruk doen daarna ochtend weer vrijgelaten.’

Op 28 augustus 2020 was het alsnog raak. De rechtbank, over B.: ‘De beklaagde heeft de mensen bij elkaar gezocht en aangestuurd bij de uitvoering van de aanslag.’ Hij krijgt 6 jaar voor het leiden van een criminele organisatie.

Zijn nauwe band met Leijdekkers zorgt ervoor dat B. vol in de schijnwerpers van de opsporingsinstanties blijft staan. Wanneer justitie de jacht op Leijdekkers intensiveert, geldt ook B. als een van diens gezochte vertrouwelingen. Na een grote politieactie in Turkije waarbij 23 verdachten werden aangehouden, staat de naam van B. op een lijst van 8 personen naar wie de Turkse politie op zoek is.

Zondag werd B. dan toch gearresteerd in een Turkse badplaats. Bij de invallen werden ook vermoede helpers van ‘Bom’ gepakt en nam de politie versleutelde smartphones en geld in beslag. Inmiddels is hij overgebracht naar een gevangenis in Istanboel.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: