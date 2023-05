De basisarts doet voortaan het spreekuur, als het aan deze Amsterdamse huisartsen ligt

Amsterdamse huisartsen willen tijdens hun spreekuur vaker basisartsen inzetten. Zo winnen ze zelf meer tijd voor patiënten met complexere problematiek en willen ze basisartsen voor het vak interesseren.

Stel dat je vaak kleine beetjes moet plassen en daarbij een branderig gevoel hebt. Je maakt een afspraak bij je huisarts. In plaats van het vertrouwde gezicht tref je in de spreekkamer iemand anders. Geen huisarts, maar een basisarts, die werkt onder supervisie van de huisarts. Als het aan Amsterdamse huisartsen ligt, gebeurt dit in de toekomst vaker.

Een basisarts heeft geneeskunde gestudeerd, maar volgde (nog) geen aanvullende, driejarige opleiding tot huisarts (of medisch specialist). Veel basisartsen doen na hun opleiding ervaring op in het ziekenhuis of een andere zorginstelling.

De Amsterdamse Huisartsenalliantie – die zo’n 90 procent van de Amsterdamse huisartsen vertegenwoordigt – maakt zich sterk om meer basisartsen in te zetten in de stad. De koepelorganisatie stelt komende maanden een projectleider aan om dat onder de huisartsen en basisartsen te promoten en te begeleiden. Er werken nu naar schatting al tien tot twintig basisartsen in de Amsterdamse huisartsenpraktijk. Dat kan uitgroeien tot honderd of meer.

“Ook een basisarts kan bij veel klachten diagnosticeren en behandelen,” zegt Katinka Prince, huisarts en voorzitter van de Alliantie. “In het ziekenhuis is het heel gebruikelijk dat basisartsen onder supervisie consulten verrichten, maar in de huisartsenpraktijk gebeurt dat nauwelijks. Een gemiste kans, want huisartsen hebben het erg druk en er zijn veel basisartsen.” Ook in medische klinieken buiten het ziekenhuis is de inzet van de basisarts, of ‘arts niet in opleiding tot specialist’ (anios), gemeengoed.

Huisartsentekort verkleinen

Het inzetten van basisartsen voor relatief lichte klachten zorgt ervoor dat huisartsen meer tijd hebben voor patiënten met complexere problematiek. Denk aan palliatieve trajecten of patiënten met invaliderende aandoeningen als MS of kanker.

Behalve tijd winnen voor de huisarts wil de Alliantie ook meer basisartsen interesseren voor de huisartsenopleiding. En dat is hard nodig, zegt Prince. “Er is een landelijk tekort en huisartsenopleidingen hebben nog plekken over. Daarom bieden we basisartsen ook een kennismaking aan met de vervolgopleiding.” Zowel op de locatie VUmc als op de locatie AMC leidt Amsterdam UMC huisartsen op.

De inzet van basisartsen past in de bestaande trend van taakverdeling in de huisartsenpraktijk, zegt Daphne Tabak, huisarts in Oost en verbonden aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Zo bestaan er al jarenlang praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten voor bijvoorbeeld ouderen, mensen met mentale problemen of diabetes. Onder supervisie van de huisarts doen zij medische checks en houden ze anderszins de vinger aan de pols.

Manager

“De huisarts wordt zo steeds meer manager van een zorgteam,” aldus Tabak, die haar patiënten sinds maart ook een afspraak met een fysiotherapeut aanbiedt in haar praktijk (zie kader).

Het staat nog niet vast hoe de Huisartsenalliantie wil dat de aangesloten huisartsen hun patiënten informeren over de inzet van de basisarts. Het is goed voorstelbaar dat de patiënt de vraag krijgt of een afspraak moet plaatsvinden bij de huisarts of de basisarts. Voor complexere problemen waarbij de (medische) voorgeschiedenis van de patiënt van belang is, zal de huisarts de eerste aangewezene zijn. Die heeft vaak immers een langere band met een patiënt. Lichtere zorg kan ook af bij de basisarts.

Het idee om basisartsen in te zetten in de huisartsenpraktijk komt van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG), waar momenteel elf basisartsen werken. “Wij doen dat al een jaar of vijf met grote tevredenheid,” zegt Paulien van Hessen, bestuurder van SAG, die achttien gezondheidscentra in de stad heeft. Van Hessen is tevens bestuurslid van de Amsterdamse Huisartsenalliantie.

Siham Bakhlakh werkte als basisarts in een Amsterdamse huisartsenpraktijk. “Dat functioneerde prima,” zegt ze. “Daarom begrijp ik het plan van de Huisartsenalliantie goed. Ik stelde me altijd voor als dokter die de huisarts assisteert, maar niet als huisarts. Patiënten deden daar niet moeilijk over.”

Bakhlakh wil graag kinderarts worden; ze hoopt te worden toegelaten tot de vervolgopleiding tot specialist. “Als dat niet lukt, is huisarts een tweede optie. Ook dat is een prachtig vak.”