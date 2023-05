De Avondmarkt in de Staatsliedenbuurt sluit na 54 jaar: ‘Avondwinkels sterven uit’

Avondwinkel De Avondmarkt, sinds 1969 een begrip in de Staatsliedenbuurt, sluit per 31 mei. Eigenaar Hans van Akkeren gaat met pensioen en constateert met pijn in het hart dat een zoektocht van ruim drie jaar naar een opvolger geen vruchten heeft afgeworpen.

In 1969 opende Theo Huipen avondwinkel Elke Avond Open in een groentehal in Amsterdam-West – eerst in de Van Limburg Stirumstraat, later op de De Wittenkade. Die naam deed ook huidig eigenaar Hans van Akkeren (67), die de naam van de winkel veranderde in De Avondmarkt, eer aan. “Afgelopen nieuwjaar was de eerste keer dat we een dag dicht waren. Dat was wel een dingetje, want daarmee doorbraken we de hegemonie.”

Het is mooi geweest, zegt Van Akkeren. 44 jaar lang stond hij bijna elke dag in zijn winkel, die open was van 3 uur ’s middags tot middernacht. Hij werkte 70 uur per week. Een verjaardag in het weekend of een weekje weg was er vaak niet bij.

“Ik ga ervan uit dat ik meer terugkrijg dan dat ik inlever: je wordt ’s ochtends wakker en je hoeft niks. Daarnaast heb ik een kleindochter erbij. Toch doet het pijn nu de sluiting dichtbij komt. Mijn hele leven stond in het teken van mijn werk.”

Concurrentie van flitsbezorgers

Van Akkeren hoopte op opvolging. Dat die uitbleef, heeft volgens de avondwinkelier te maken met een combinatie van factoren. “Het is een lastige tijd om iets te verkopen. De avondwinkel is al een beetje aan het uitsterven, ze hebben last van reguliere winkels die langer openblijven, flitsbezorgers en 2022 was sowieso een slecht jaar met de prijsverhogingen. Die wil je niet 1-op-1 doorvoeren, want dan prijs je jezelf uit de markt.”

“Daarnaast zijn mijn energiekosten vier keer zo hoog geworden. Ik ben lang gematst met een lage huur, maar de huur zou voor de nieuwe uitbater stijgen naar een marktconforme prijs.”

Bovendien, zegt Van Akkeren, heeft de winkel te maken met een verouderend klantenbestand. “Een nieuwe uitbater zou een nieuw concept moeten verzinnen om een nieuw publiek te trekken. Op deze manier is het niet rendabel. Al onze klanten zijn vaste klanten die er al tientallen jaren komen, allemaal 40-plussers. De nieuwe generatie doet op een andere manier boodschappen.”

Bulgaarse wijn

Met een divers aanbod van ‘allerlei gekke dingen’ behield Van Akkeren een trouw publiek. “We liepen veel beurzen af, dat vonden we leuk om te doen. Dan hadden we Bulgaarse wijn waar nooit iemand van had gehoord, we hebben tweehonderd soorten (speciaal)bieren, een biologisch assortiment en elke dag vers gemaakte kant-en-klaarmaaltijden.”

“Je wilde de eerste zijn met een product. Vroeger gaf chipsfabrikant Smiths ons de primeur met een nieuwe chipssmaak. Dat is de kracht van onze winkel geweest, samen met een normaal prijsniveau. Maar de tijden zijn veranderd: nu zijn we de laatste.”

Sommige klanten kwamen er al dertig jaar, vertelt Van Akkeren. “Ze zijn echt onthutst. De impact die de sluiting heeft, daar ben ik echt verbaasd over.”

Om de Avondmarkt te behouden is een petitie gestart. De initiatiefnemer is ‘in diepe rouw’ dat de ‘kleinschalige, sympathieke en authentieke’ winkel gaat verdwijnen. Die noodkreet komt te laat, aldus Van Akkeren. “Het is definitief.”

Woensdag 31 mei is de laatste reguliere dag dat De Avondmarkt open is. Zaterdag 3 juni kunnen klanten nog een laatste keer afscheid nemen en wordt het restant van de voorraad voor een lage prijs verkocht.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: