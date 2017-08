De auto is de baas in Amsterdam

Als we allemaal de fiets pakken, besparen we 78 Sarphatiparken aan ruimte.

De belangenorganisatie hoopt dat het onderzoek ertoe leidt dat de gemeente meer ruimte gaat bieden aan fietsers. Auto's zorgen alleen maar voor geluidsoverlast, ongelukken en vervuiling, aldus Milieudefensie.



78 Sarphatiparken

Opvallend genoeg blijkt ook uit het rapport dat Amsterdammers het liefst met de auto en het openbaar vervoer op weg gaan (beide 37 procent). Slechts 15 procent van de stedelingen pakt de fiets en tien procent loopt naar zijn bestemming. Als we allemaal de fiets pakken, besparen we 78 Sarphatiparken aan ruimte.



De gemeente herkent het probleem en wijt het grote aantal auto's onder andere aan onze grote behoefte aan spullen. "Naast auto's, fietsers en voetgangers rijden dagelijks 30.000 bestelauto's en 3.000 vrachtauto's de stad binnen. Door het gemak waarmee we online winkelen en de groei van de stad is dat aantal flink toegenomen."



Ondergronds

Wel wordt er gewerkt aan een omslag. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om meer parkeerplaatsen ondergronds te plaatsen en kwam dit jaar met het Meerjarenplan Fiets 2017 - 2022.



Hierin wordt de fiets 'hét vervoermiddel om je te verplaatsen' genoemd. Onderdeel van het plan zijn uitgebreide en nieuwe fietsroutes en nieuwe stallingen.



"Dit gaat niet ver genoeg," zegt Pascal van den Noort, directeur van stichting Vélo Mondial, een organisatie die gemeenten helpt met fietsbeleid. "In 2020 moeten alle gemotoriseerde voertuigen de stad uit zijn. Amsterdam wordt in de komende jaren steeds voller en er is straks geen plek meer voor ruimte-opslokkende auto's, motoren, scooters en Canta's."



Volgens Van den Noort gaan andere steden in de wereld Amsterdam voorbij. Barcelona sluit al delen van de stad af voor auto's. Amsterdam zou dé fietsstad van de wereld moeten zijn. "We moeten onze rol als voorloper erkennen."



Voetgangers

Niet alle ruimte in de stad gaat naar de vervuilers: voor voetgangers is 41 procent weggelegd. Zo komt Amsterdam met voetgangers- en fietsruimte bij elkaar opgeteld toch terecht op de tweede plaats in Nederland. Alleen Den Haag biedt met 53 procent meer ruimte aan voetgangers en fietsers.



Maar Van den Noort plaatst hier wel een kanttekening bij: "Voetgangersgebieden in Amsterdam lijken groter dan ze daadwerkelijk zijn. Stoepen zijn vaak vol geparkeerd en door voetgangersstraten rijden brommers."



Lees ook: 'De auto afserveren is modieus wensdenken' en Met hun fietsen tonen hogeropgeleiden hoe goed ze het hebben