De Annie M.G. Schmidtstraat: een ongelofelijk treurig tochtgat

Deze rubriek dient ook als ventiel voor menselijke machteloosheid. Het zit Inèz Schoorlemmer in elk geval behoorlijk hoog welke straat is vernoemd naar Annie M.G. Schmidt. ‘Een spooksteeg’ naast de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) op Oosterdokseiland.

‘Schaamrood op mijn kaken iedere keer als ik er langs fiets. Als er maar geen andere Nederlanders zijn, die ontdekken welke geul wij Amsterdammers aan haar hebben opgedragen.’ Schoorlemmer oppert ‘een mooie kade of groene straat met Jip en Jannekespeeltuin en kinderen. Een plek waar de zon schijnt, mooie bloemen bloeien, een waardige plek om haar te herinneren.’

Het is inderdaad een ongelofelijk treurig tochtgat, die Annie M.G. Schmidtstraat. Geen spatje groen, zelfs geen gras. Ja, bij de nooduitgang van het Conservatorium steken twee stengels onkruid uit de tegels. Daar had Annie vast een droevig-vrolijk liedje over geschreven.

Verder is het hier alleen beton, staal, steen en glas. Volkomen sfeerloos.

Eigenlijk is het ook geen straat. Het Oosterdokseiland werd begin deze eeuw volgebouwd met grote blokken voor een hotel of keten en tussen die blokken ontstonden smalle gangen en die moesten nu eenmaal allemaal een naam hebben.

Je krijgt meteen de vreselijkste visioenen. Een vergadering en iemand riep: “Die straat ligt toch pal naast de bibliotheek? Is een Annie M.G. Schmidtstraat geen goed idee?”

Het voorstel werd enthousiast ontvangen en toen was de beer los. De steeg aan de andere kant van de OBA heet sindsdien de W.F. Hermansstraat. Die is zo mogelijk nog troostelozer.

De straat verderop is de Harry Banninkstraat. Die ligt naast de MediaMarkt. Zou daadwerkelijk in die vergadering iemand zijn vinger hebben opgestoken? “Op die plek komt de MediaMarkt. Kennen we nog een vrolijke pianist?” Je mag niets meer uitsluiten.

Het laatste straatje van het Oosterdokseiland is naast het Double Tree-hotel, maar dat is geen steeg geworden. Bij de bouw van het Double Tree is gekozen voor een open vlakte voor de ingang, het perceel van het hotel is niet helemaal tot de straat volgebouwd en zo is iets ontstaan wat met enige fantasie lijkt op een pleintje. Zo heeft die laatste straat toch nog iets van een open sfeer.

Daar komt Simon Carmiggelt goed weg.

Gemeente: zelden nieuwe vernoemingen Volgens een woordvoerder van de gemeente komen er in het centrum van Amsterdam slechts zelden nieuwe straatnamen bij. De woordvoerder: “Op het Oosterdokseiland is bij de naamgeving gekozen voor het thema vooraanstaande schrijvers en musici met een grote betekenis voor Amsterdam, gelieerd aan de culturele instellingen die verhuizen naar het Oosterdokseiland. Op het Oosterdokseiland bevinden zich het Conservatorium en de OBA. Onder anderen Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink zijn in dezelfde buurt vernoemd. Vernoemingen in het stadsdeel Centrum komen niet vaak voor, omdat daar maar weinig nieuwe openbare ruimten bijkomen.”