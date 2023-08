De Amsterdamse sportclub van de toekomst heeft ook een bibliotheek of crèche

Sportclubs leiden een kwetsbaar bestaan. Innovatie en technologie moeten de verenigingen weer toekomstbestendig maken. De TU Delft werkt aan het ultieme multifunctionele complex. Een club in Amsterdam wordt de proeftuin.

Hoge energieprijzen, terugloop van vrijwilligers en bestuursleden, een verouderde accommodatie. Het zijn enkele problemen waarmee sportclubs momenteel kampen. Om clubs levensvatbaar te houden, bundelen drie partijen hun krachten voor een uniek project. TU Delft, de KNVB en de gemeente Amsterdam werken aan ‘Innovation Clubhouse’, een clubgebouw waarbij energiebesparing en mobiliteit centraal staan.

Op de locatie moet een club wedstrijden kunnen spelen, maar evengoed is er bijvoorbeeld een wijkbibliotheek of een fysiotherapeut gehuisvest. Het clubgebouw van de toekomst moet voor vele groepen te gebruiken zijn en zo voor verbinding zorgen in een buurt. Als het nodig is kan er – omdat er modulair wordt gebouwd – in no time een extra kleedkamer of vergaderzaal worden gecreëerd. Het gebouw zal worden voorzien van de meest moderne energievoorzieningen.

In 2025 moet het clubhuis in Amsterdam klaar zijn. Vijf jaar lang zal het daarna worden gebruikt om allerlei testen op los te laten. Want het gebouw wordt ook gezien als een laboratorium op het gebied van duurzaamheid, circulair bouwen en sociale cohesie. Welke voetbalclub in Amsterdam voor de proef wordt uitgekozen, is nog niet bepaald.

Dr. Daan Bregman van de TU Delft coördineert de wetenschappelijke inbreng vanuit het AMS Institute, kennisinstituut voor grootstedelijke vraagstukken in Amsterdam. Voor Bregman (zakelijk directeur sporttechniek) is de stad een logische keuze. “We hebben een tien jaar oude onderzoeksrelatie met het AMS. En in Amsterdam hebben sportaccommodaties vijf miljoen vierkante meter in gebruik. 80 procent van de inwoners bezoekt een sportpark. En niet alleen om zelf te sporten.”

Ecosysteem

Volgens Bregman hebben ‘sportparken een magneetfunctie’. “Daar moeten we gebruik van maken. Het Innovation Clubhouse is niet alleen thuisbasis van een sportvereniging, maar de motor van een mini-ecosysteem, een samenleving in het klein. Met een multifunctioneel gebruik van de accommodatie die meer cohesie brengt in de wijk. In het gebouw kunnen ook andere activiteiten worden ondergebracht, zoals een wijkbibliotheek, een buurthuis, huiswerkklassen, buitenschoolse opvang, een crèche of een fysiotherapiepraktijk. Of geef bijvoorbeeld de biljartclub er een thuis op uren dat er geen buitensport is.”

Ook wordt er gekeken naar hoe sportclubs hun aanbod op een slimmere manier kunnen organiseren, zodat het beter aansluit bij ongebonden sporters, scholieren en andere groepen die nu vaak afhaken bij de sportvereniging. Op technisch vlak schudt Bregman ook vele toepassingen uit de mouw. “We gaan onderzoeken hoe sportverenigingen kunnen bijdragen aan de energie- en warmteproductie voor de wijk, hoe sportvelden als waterbuffer kunnen worden gebruikt bij grote regenval en hoe de logistiek van de stad kan worden verbeterd door de veelal onbenutte parkeerplaatsen in te zetten als hub voor deelvervoer. Bij het clubhuis zelf staat modulair, duurzaam bouwen voorop. Met een liefst energiepositieve huishouding, met onder meer zonnepanelen en ‘groene muren’, waardoor het clubhuis in de zomer koeler blijft en in de winter warmer.

“Energiebesparing is van groot belang,” aldus de onderzoeker. “Besparing kan leiden tot financieel plezier voor de leden. Mogelijk kun je een dynamische contributie invoeren. Als de zonnepanelen van de club veel opbrengen, dan hoef je minder contributies te betalen. Of je kunt er leden die moeite hebben met het betalen van de contributie mee ondersteunen. Of vrijwilligers korting geven op hun contributie.”

Topsport

Bregman maakte met het Sports Engineering Institute al naam met innovatie voor de topsport. Denk aan het supersnelle roze fietspak voor Tom Dumoulin in de Giro van 2016, een revolutionaire dartpijl, een vernieuwende baanfiets voor het olympisch team in Tokio, een speciale blessurepreventiebroek in opdracht van de KNVB. “We willen niet alleen de topsport bedienen, maar ook kijken hoe we sport en technologie op een breed niveau aan de samenleving kunnen aanbieden. Dus niet alleen bijdragen aan medailles, maar ook aandacht besteden aan duurzaamheid, mobiliteit en verbinding in de breedtesport. Daarom onze bijdrage aan het Innovation Clubhouse voor een gemiddelde sportclub met rond de vijfhonderd leden.”

Welke sportvereniging de gelukkige wordt, houdt Bregman nog voor zich. “We moeten nog een definitieve keuze maken. Het wordt een voetbalclub, omdat de KNVB partner is en je succesvolle innovaties via kanalen van de voetbalbond kunt opschalen. Maar uiteindelijk zullen alle kennis en ervaringen beschikbaar worden gesteld aan alle sportverenigingen. Niet alleen aan voetbalclubs.”

Zij moeten nog wel geduld hebben. Bregman: “We zijn nu met de gemeente in gesprek over de club en de locatie. Daarna begint het ontwerp. We willen in 2025 een nieuw clubgebouw openen.” Het Innovation Clubhouse zal geen standaardmodel opleveren. “Elke club heeft zijn eigen problemen en uitdagingen. We bieden straks een soort menukaart aan, waaruit verenigingen kunnen kiezen. Dan kan een club zeggen: dit en dat doen we al, maar punten 7 en 9 zijn interessant voor ons. Het moet ook een flexibel model zijn. Met modulaire bouw kun je bij groei kleedkamers toevoegen of bij krimp weghalen,” legt de wetenschapper uit. “En ook elke wijk is anders. De ene zit wel verlegen om bijvoorbeeld een bibliotheek, de andere niet. Maar overal is met extra maatschappelijke functies verschil te maken in de strijd tegen vereenzaming, tegen laaggeletterdheid, tegen onderwijsachterstanden.”

Inspiratie genoeg

Waarom is het bedrijfsleven geen vierde directe partner in dit pilotproject? “Het bedrijfsleven zal zeker bijschakelen,” verzekert Bregman. “Bedrijven zijn ook sponsor van de KNVB omdat ze het verenigingsleven willen steunen. Voor sommige bedrijven is dit project extra interessant. Er zijn in Nederland 26.000 sportverenigingen waaronder 3000 voetbalclubs. Als je op die schaal door je expertise modules kunt leveren, dan is dat een flinke opdracht.”

In afwachting van de bouw van het Innovation Clubhouse zal Daan Bregman zelf nog enige tijd ervaring op moeten blijven doen bij de voetbalclub van zijn drie kinderen. “Ik doe zelf niet aan voetbal, ik heb aan atletiek gedaan. Maar op de club maak ik me regelmatig nuttig met bardiensten. En ik doe er ideeën op voor het Innovation Clubhouse. Inspiratie genoeg.”