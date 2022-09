De Amsterdamse haven uitbreiden in het groen? Kamer dwingt kabinet tot onderzoek

De Houtrakpolder (rechts) met links de Afrikahaven. Beeld ANP / Olaf Kraak Fotografie

Deze week stemde een krappe, door rechts gedomineerde meerderheid van de Tweede Kamer in met een motie van VVD en CDA om de havenplannen nieuw leven in te blazen. Het kabinet moet daar nu onderzoek naar laten doen.

De nieuwe haven zou naast de bestaande Afrikahaven moeten komen in een deel van recreatiegebied Spaarnwoude, dat al decennialang is geoormerkt voor mogelijke havenactiviteiten.

Volgens de Kamer kan een extra havenbekken een oplossing zijn voor het verplaatsen van bedrijven die moeten vertrekken voor woningbouw in Haven-Stad. De Kamer vindt de Amsterdamse haven van ‘nationaal belang’ waar ruimte moet blijven voor havenactiviteiten, onder meer voor ‘duurzame energieopwekking’.

Amsterdam wil de komende vijftien jaar zeker zeventigduizend woningen bouwen bij Sloterdijk, een deel van Westpoort en in Noord aan het IJ. Een deel van de bedrijven die nu in die gebieden is gevestigd, moet verkassen.

Ook dreigen grote havenbedrijven als Cargill en Igma in de knel te komen doordat vanwege woningbouw milieu- en hindernormen strenger worden. In de plannen voor Haven-Stad is niet duidelijk vastgelegd waarheen havenbedrijven dan moeten verhuizen.

Omstreden

Het inwisselen van groen voor havengebied is omstreden in de Amsterdamse gemeenteraad. Een voorstel van collegepartij GroenLinks, om vast te leggen dat de Houtrakpolder behouden moet blijven als natuurgebied, kreeg in 2020 net geen raadsmeerderheid. Daardoor blijft de polder in beeld als ‘strategische reserve’ voor uitbreiding van de haven, maar alleen als het bestaande terrein maximaal is benut.

“Er is nog heel veel ruimte voor de haven, ook na de realisatie van Haven-Stad,” zegt GroenLinks-fractievoorzitter Zeeger Ernsting. Hij ziet dan ook niets in de motie, waarvan VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis eerste ondertekenaar is. “De VVD vindt het niet kunnen dat gemeenten uit Den Haag te horen krijgen dat ze asielzoekers moeten opvangen,” zegt Ernsting. “Maar hier wil de Haagse VVD-fractie Amsterdam dan weer wel dwingen de Houtrakpolder op te offeren.”

Het Amsterdamse gemeentebestuur houdt vast aan mogelijke uitbreiding. “Maar deze mogelijkheid komt pas in beeld nadat bestaande haventerreinen maximaal zijn benut en er afstemming is binnen de regio,” benadrukt havenwethouder Hester van Buren.

Er is volgens het Amsterdamse college ‘geen directe link ligt tussen Haven-Stad en de Houtrakpolder’, zoals de Tweede Kamer wel ziet. “We zijn van mening dat er geen nieuwe havenbekkens nodig zijn in de Houtrakpolder ter compensatie voor de havengebieden van Haven-Stad die transformeren naar woon-werkgebieden.”

Fel tegen

Buurgemeente Haarlemmermeer, waarin de nieuwe haven aangelegd moet worden, is fel tegen. “Het open en groene karakter van de Houtrakpolder moet behouden blijven,” zegt een woordvoerder namens het gemeentebestuur. “Deze polder vormt een unieke plek in Haarlemmermeer. Uitbreiding van de haven past daar niet bij. Dit is in juni nogmaals vastgelegd in het coalitieakkoord van Haarlemmermeer, in de omgevingsvisie Haarlemmermeer en het betreffende bestemmingsplan.”

Amsterdams verzet tegen de Kamermotie kan van invloed zijn op de welwillendheid in Den Haag ten aanzien van alle infrastructurele wensen die de hoofdstad heeft neergelegd bij het kabinet. Zo wil Amsterdam dat het Rijk meebetaalt aan het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofdorp, het verlengen van de metroringlijn van Isolatorweg naar Centraal Station, de aanleg van de IJmeerlijn van IJburg naar Almere en de komst van een brug over het IJ.

