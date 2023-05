De Amsterdamse buurt staat onder druk: ‘Oude sociale structuren verdwijnen in razend tempo’

Vooral Amsterdamse dertigers trekken weg uit de stad. Dat kan de sociale cohesie in buurten beïnvloeden. Beeld Nastia Cistakova

De Spaarndammerbuurt van nu is niet meer te vergelijken met de Spaarndammerbuurt van dertig jaar geleden. Er waren toen veel sociale huurwoningen en het winkelaanbod beperkte zich tot een groenteboer, een slager en een bakker. Op een aantal hoeken zaten bruine cafés. Nu kan de kleine detailhandel het nauwelijks meer bolwerken en de bruine cafés zijn vervangen door moderne koffiezaken.

Buurten veranderen en de manier waarop mensen zich binnen buurten manifesteren verandert daarmee ook, zag Jurjen de Bruijne, die vanuit de Protestantse Kerk predikant is bij Buurtkerk Hebron in de Spaarndammerbuurt. Die buurt transformeerde door de komst van nieuwe bewoners, maar ook doordat naast de Spaarndammerbuurt de Houthavens werd aangelegd. Tussen de beide buurten werd de drukke weg ondertunneld, zodat op het dak een park kon komen, een plek voor ontmoeting.

De Bruijne ziet her en der best kinderen met elkaar spelen in het park, maar echt vanzelf gaat het allemaal niet. Bewoners lijken nu meer naast dan met elkaar te leven. “Mensen met een hoger inkomen halen hun sociale contacten minder uit de buurt waar ze wonen. Ze stappen op de fiets en bewegen zich naar sociale contacten toe: ze halen het uit de hele stad. Bij praktisch opgeleiden speelt ‘buurt’ een veel grotere rol.”

Dat heeft gevolgen voor de buurt, zegt De Bruijne. “Juist buurten vormen in grote mate het sociale cement, zeker van de stad. En tweedeling zet precies dát sociale cement in Amsterdam onder druk. Oude sociale structuren verdwijnen soms in razend tempo, terwijl de opbouw van nieuwe structuren een proces van veel langere adem is.”

Het hoort natuurlijk bij het leven in een grote stad: niet de halve dag kletspraatjes met elkaar (hoeven) hebben. Maar hoewel steden uitgelezen plaatsen zijn om andere mensen te ontmoeten, om contact te hebben als de gelegenheid en de wens zich voordoen, blijkt dat lang niet altijd even makkelijk.

Negatieve spiraal

Onlangs presenteerde de onderzoeksafdeling van de Rabobank een grootschalig onderzoek naar woontevredenheid en de wens om te verhuizen onder Amsterdammers. De uitkomst dat woningen in de stad en de ommelanden veel duurder zijn dan daarbuiten – in Amsterdam krijg je minder vierkante meters voor je geld – lag voor de hand. Maar dat mensen verhuizen omdat ze ontevreden zijn over hun woonomgeving was minder bekend.

Uit landelijke CBS-cijfers komt naar voren dat de woontevredenheid in Amsterdam aanmerkelijk lager is dan in de rest van het land. Uit een enquête onder 50.000 inwoners van de Metropoolregio Amsterdam blijkt dat Amsterdam op het gebied van wonen een ‘uitbijter’ is, zeggen de Rabo-onderzoekers. “Terwijl elders in de regio vrijwel geen wijk te vinden is waar de waardering van woningen lager is dan het gemiddelde, is er in Amsterdam vrijwel geen wijk te vinden waar inwoners hun buurt hoger waarderen dan dat gemiddelde.”

Met name dertigers trekken weg uit de stad als zij meer ruimte nodig hebben vanwege gezinsvorming. Dat heeft óók te maken met de sociale cohesie in buurten, zeggen de onderzoekers. “Er kan een negatieve spiraal ontstaan als mensen wegtrekken, dan wordt de sociale samenhang in buurten nog minder.”

Volgens de onderzoekers maakt juist woontevredenheid een belangrijk onderdeel uit van de stad als economische groeimotor. Economische groei moet gepaard gaan met ‘brede welvaart’, waarbij het gaat over wat mensen van waarde vinden. “Naast banen en inkomen zijn dat onder meer ook zaken als gezondheid, veiligheid, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid en dus ook een goede woonsituatie. Dat laatste blijft in de regio Amsterdam achter bij andere regio’s.”

Bubbel

Het is spitsuur bij het speeltuintje in het Beatrixpark. Ouders zitten langs de kant, de kinderen klimmen en rennen door elkaar heen. Het lijkt hier in het park een dwarsdoorsnede van de Amsterdamse bevolking: een vader met een stropdas, drie vrouwen uit Canada en de Verenigde Staten, twee moeders van Turkse afkomst en een stel ouders en oppasoma’s en -opa’s uit de Rivierenbuurt en De Pijp.

Iedereen lijkt het naar zijn zin te hebben, maar mengen doet het niet: de ouders praten hooguit met de mensen met wie ze hier gekomen zijn. Twee vrouwen uit Canada bespreken met elkaar de resultaten van hun kinderen op de internationale school. Als ze iets roepen naar hun kinderen is dat in het Engels. Iedereen kliekt samen of is in de weer met de mobiele telefoon. “Veel contacten met geboren Amsterdammers heb ik eigenlijk niet,” zegt een van de Canadese vrouwen.

Jos van der Heijde is gepensioneerd en komt elke week een dag vanuit Bodegraven naar Amsterdam om op zijn 3-jarige kleinzoon te passen. Hij heeft wel moeten wennen aan de stad. “Niemand is onvriendelijk, maar zomaar een leuk gesprekje heb je eigenlijk niet zo gemakkelijk. Iedereen gaat hier zijn eigen gang, mensen lijken zich alleen met elkaar te bemoeien als het echt niet anders kan. Gezellig is anders.”

Volgens onderzoeker Hester Booij van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam klopt het dat er een samenhang is tussen ‘lage’ sociale cohesie en ‘hoge’ verhuisbereidheid. “Maar wat sociale cohesie precies is hangt af van interpretatie. Vaak is het: goed contact met je buren, elkaar helpen als dat nodig is.”

In steden is de sociale cohesie lager dan in niet-stedelijke omgevingen, zegt stadsgeograaf Cody Hochstenbach. “In buurten waar veel nieuwkomers zijn, leven bewoners vaker langs elkaar heen. Wat dan kan gebeuren is sociale tektoniek: zoals aardplaten langs elkaar heen schuiven, zo kunnen groepen bewoners ook los van elkaar gaan bewegen. Ze hebben eigen ontmoetingsplaatsen, ze komen elkaar veel minder tegen. Het gevaar is dat aardplaten soms ook langs elkaar schuren, dan krijg je een aardbeving. In buurten kunnen dan conflicten ontstaan.”

Niet alle expats zijn hetzelfde

Stadssocioloog Tineke Lupi deed onderzoek naar buurtbinding en sociale cohesie. “Ik woon zelf in een complex met best veel expats. Soms is dat een probleem, als het mensen zijn die hier echt kortstondig zijn. Die mensen bouwen geen binding op met een buurt, ze komen niet op de vve-vergaderingen. Je spreekt ze soms wel eens, maar soms ook niet.”

Lupi zegt ook: “Je moet niet iedereen over één kam scheren: er zijn ook expats die hier langer zijn, die hun kinderen gewoon op de school in de buurt doen en echt onderdeel gaan uitmaken van de buurt. Als ik kijk naar jonge stellen, dan zie je vaak dat je daar praktisch geen contact mee hebt. Dat doet iets met hoe je je omgeving, je buurt, ervaart. Dat krijg je als structuren ontbreken, dan wordt het los zand.”

Of sociale cohesie aan erosie onderhevig is, blijkt niet uit de cijfers. Hoe we met elkaar omgaan is in ieder geval veranderd, zegt Lupi. “Het idee van de eens zo hechte buurtgemeenschap is een hardnekkige mythe. Al een halve eeuw geleden werd aangetoond dat stadswijken per definitie heterogeen zijn en dat er van één gemeenschap geen sprake is. Toch verwijzen we vandaag de dag naar de jaren vijftig als een tijdperk van grote lokale sociale cohesie.”

Volgens Booij van Onderzoek en Statistiek wonen mensen minder lang op één plek. “De doorlooptijd neemt toe, bijvoorbeeld omdat nieuwe inwoners tijdelijke contracten hebben, of maar tijdelijk in een woning kunnen. Voordat zich een netwerk heeft opgebouwd, zijn mensen al vertrokken.”

Superdiversiteit

Amsterdam wordt diverser, zegt Matthijs Uyterlinde, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Hij spreekt zelfs van ‘superdiversiteit’. “In buurten met een grote verscheidenheid naar herkomst wordt het samenleven ingewikkelder. Als de sociale en culturele verschillen groot zijn, is het vaak lastig om hechte sociale bindingen en wederzijdse hulprelaties tot stand te brengen. Bovendien heeft niet iedereen behoefte aan hechte bindingen in de eigen buurt.”

Gevolg is dat mensen zich terugtrekken in hun eigen cirkeltjes, zegt Uyterlinde. “De meeste mensen voelen zich thuis onder mensen die op hen lijken. Dat botst in een superdiverse wijk, want je komt veel minder makkelijk of vanzelfsprekend ‘ons soort mensen’ tegen.”

Uyterlinde pleit dan ook voor bevorderen van ‘lichte vormen’ van sociale cohesie. Als achtergronden en leefpatronen uiteenlopen, weten bewoners elkaar minder goed te plaatsen, zegt hij. “Om herkenning en contact te bevorderen is publieke familiariteit nodig: lichte, spontane en herhaalde vormen van ontmoeting in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan ‘nodding contacts’, even knikken met het hoofd als je elkaar tegenkomt.”

Die korte contacten kunnen een opmaat vormen voor een samenleving waarin meer mensen zich thuis voelen. Ze zorgen ervoor dat je verbondenheid voelt met de buurt of de omgeving, zonder dat je je buurtgenoten persoonlijk kent, aldus Uyterlinde. “Het wakkert een thuisgevoel aan. Als je dat bereikt weet je dat je op iemand kan afstappen om iets te bespreken, elkaar kan aanspreken op hoe het gaat.”

Het onderzoek dat hij deed voor het Kennisplatform Inclusief Samenleven maakt duidelijk dat ontmoetingsplekken bijdragen aan onderlinge vertrouwdheid, zegt Uyterlinde. “Om de kans op lichte contacten en ongedwongen ontmoetingen te vergroten, is het belangrijk om meerdere functies samen te brengen op een plek of in een gebouw en om te zorgen voor levendigheid. Geen buurthuis, wel een plek waar zoveel mogelijk mensen iets te zoeken hebben: een bibliotheek die je huisvest in hetzelfde gebouw als bijvoorbeeld een apotheek, en zorg dat er ook een uitnodigende, laagdrempelige horecafunctie is.”

De Bruijne herkent het belang van ‘lichte sociale cohesie’, maar ziet het vooral als een begin. “Dit is niet genoeg. Onderzoek bevestigt de behoefte aan echte samenhang, en ik hoor dat ook op straat. Een overheid is beperkt in wat ze kan. Het vraagt dus van stadsbewoners om ruimte te maken voor hun buurtgenoten en tijd te maken voor ontmoeting. Onze stad is enorm divers. Maar juist rondom grote thema’s als verlies en hoop blijkt die kloof tussen ons een stuk minder groot.”

Over de auteur: al meer dan tien jaar schrijft Marc Kruyswijk als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.