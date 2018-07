De ambulance is steeds vaker laat ter plekke

Van de spoedritten die ambulances afleggen moet 95 procent binnen vijftien minuten bij de patiënt zijn.



Ambulance Amsterdam haalt dat bij lange na niet. In 2017 kwam slechts 90,2 van de spoedambulances op tijd, 2,6 procent minder dan in 2016. Dat is na Rotterdam-Rijnmond (met 88,5 procent) de slechtste aanrijtijd van Nederland.



Dat blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN), dat alarm slaat over de vastlopende acute zorg in Nederland. De rek is eruit, zegt AZN-voorzitter Han Noten. "De grenzen van de manier waarop nu zorg wordt verleend zijn bereikt."



Chronisch personeelstekort

Landelijk waren 1 procent meer ambulances vertraagd. Dat zou tot levensgevaarlijke situaties kunnen leiden, bijvoorbeeld bij mensen met ernstige bloedingen of bij hartpatiënten. Volgens Ambulance Amsterdam zijn er geen calamiteiten door vertragingen bekend.



Wat voor schade patiënten hebben opgelopen door bijvoorbeeld het later toedienen van medicijnen of zuurstof weet Noten niet. "Daar is weinig onderzoek naar gedaan. Zonder het probleem weg te wuiven: de kwaliteit van onze ambulancemedewerkers is enorm verbeterd. Ik heb liever een goed gekwalificeerde broeder die te laat is dan een taxichauffeur die op tijd is."