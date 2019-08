Dierenrechtenmars Beeld Marc Driessen

Er is enige vertraging bij de start. Op de weide van het Westergasfabriekterrein wordt die extra tijd meteen nuttig gebruikt. De actievoerders oefenen de yells voor straks. Dame met megafoon: “Roepen jullie me na? ‘Van schaap tot gier, rechten voor het dier!’’ De ongeveer 60 betogers achter een spandoek van de Partij voor de Dieren galmt de leus terug. De volgende dan: ‘Van vissen tot paarden, laat ze in hun waarde!’ Ook die gaat in één keer goed. Er blijkt ook nog een tekstschrijver met gevoel voor actualiteit aan het werk te zijn geweest. Door de megafoon: ‘De Amazone staat in brand! Gooi je vlees aan de kant!’

Een groep van zo’n 1000 mensen is zaterdagmiddag bij elkaar voor de tweede editie van de Nederlandse Animal Rights March. In 37 steden wereldwijd worden dit jaar vergelijkbare marsen gehouden. Dat zijn er 12 meer dan vorig jaar. Het aantal Nederlandse deelnemers is wel iets gezakt: vorig jaar liepen er 1200 mensen mee.

Maar de geestdrift van de demonstranten is onverminderd groot. Vrijwel elke marsdeelnemer heeft werk gemaakt van een T-shirt met opschrift of een protestbord. Er is veel te lezen: ‘Het enige dat we van dieren nodig hebben is vergeving,’ vermeldt een kartonnen plakkaat, omhoog gehouden door een meisje van middelbareschoolleeftijd. En op het katoen rondom een mannenbuik: ‘Make Love not Fur.’

Topless

In de schaduw van een bomenrij wordt er geschilderd op de lichamen van vijf topless meisjes: ‘Vegan feminists’ komt er te staan. Een Engels sprekende jongen toont zich bezorgd: ‘Mogen jullie wel met blote borsten lopen? Wat zegt de Nederlandse wetgeving daarover?’

Even verderop staan kraampjes. Met folders, maar ook met voedsel: de 100 procent veganistische en palmolievrije seitan wrap is populair. Een jongen met een shirt met het opschrift ‘Non-vegans are selfish’ zet zijn tanden in de snack.

Even verderop leggen organisatoren Linda Guijt en Amadesha Assie uit waarom we hier zijn: “Onze discriminatie van andere dieren moet stoppen. Want wij zijn ook gewoon dieren. Daarvan gaan we Amsterdam en de rest van Nederland bewust maken.”

En over de omstandigheden van de tocht die via de Haarlemmerdijk, de Nieuwezijds Voorburgwal en de Raadhuisstraat terug naar het beginpunt zal voeren: ‘Vorig jaar regende het en was het koud. Nu juist hartstikke warm. Maar dat is niets vergeleken bij wat de dieren moeten doorstaan. We laten ons niet tegenhouden.’’

Daar gaat de tocht. Met trommelslagen wordt het marsritme aangegeven. Spandoeken tonen de spanwijdte van de actie: van het redden van damherten in Zandvoort tot het stoppen van het stierenvechten in Spanje. Verschillende megafoons scanderen leuzen die vermengen tot een onverstaanbaar protest. Maar ook aan die kakofonie is een activistische boodschap te koppelen. Aan de staart van de stoet houdt een dame met een band in het haar een bord omhoog: ‘If you think vegans are loud, listen to the screams in a slaughter house.’