De almaar stijgende temperatuur stelt steden voor nieuwe uitdagingen

Overal op aarde gingen deze zomer hitterecords aan diggelen en ook voor Amsterdam zijn deskundigen bezorgd over extreme, vooralsnog onvoorstelbare temperaturen. Wat nou als de hitte een opeenstapeling van noodsituaties in gang zet? ‘Als burgemeester, zou ik het wel willen weten.’

In China kwam het hitterecord in juli op 52 graden Celsius uit, in één klap anderhalve graad hoger dan het vorige record. In Europa dreigde het in 2021 na 40 jaar verbroken hitterecord deze zomer al weer te sneuvelen. Her en der op aarde ontstonden extreme hittegolven en juli werd met afstand de heetste maand ooit gemeten. Het lijkt een kwestie van tijd voordat we ook in Amsterdam lang onmogelijk geachte temperatuursextremen krijgen.

In 2019 piekte de thermometer in Nederland voor het eerst boven de 40 graden Celsius, in Gilze-Rijen in Brabant werd toen op 25 juli 40,7 graden gemeten. Dat was een enorme uitschieter boven het tot die dag geldende record van 38,6 graden uit 1944. In Amsterdam werd het in 2019 plaatselijk 38 graden. In opdracht van de gemeente gemaakte klimaatramingen houden intussen voor 2050 pieken mogelijk van 42 graden en van ruim 43 graden in 2085.

Volgens klimaatonderzoekers is ook Nederland gevoelig voor indrukwekkende temperatuurextremen, al zijn dat dan uitschieters binnen de gematigde klimaatzone. De winter was dit jaar al bijzonder zacht en juni was extreem warm met een gemiddelde temperatuur van 19,4 graden Celsius, 1,2 graden hoger dan het oude record.

Verkoelend groen

Hittedeskundigen vrezen dat de stad onvoldoende voorbereid is op dit soort zomerse extremen. Het advies is om bij hitte verkoeling te zoeken in een park. Steden zetten daarom in op vergroening: minder tegels en meer schaduw, liefst van bomen die ook nog wat verkoelende verdamping meebrengen.

Maar het valt te betwijfelen of meer groen volstaat als de hitte barre vormen aanneemt, zegt Madeleen Helmer. Zij is projectleider hitteadaptatie bij Klimaatverbond Nederland, een organisatie van gemeenten, provincies en waterschappen waar ook Amsterdam bij aangesloten is. “Er zijn maatregelen die bij 32 graden nog werken en bij 35 graden misschien ook nog, maar daarboven niet meer. Die risico’s moeten we doordenken.”

Een groot verschil is dat mensen binnenblijven als de temperatuur al te extreem wordt, terwijl ze op een gewone hete dag verkoeling zoeken buiten hun snel opwarmende woningen, zegt hittedeskundige Lisette Klok die onderzoek heeft gedaan bij de Hogeschool van Amsterdam en nu voor stichting Climate Adaptation Services. Zij is bezorgd: “Er is genoeg reden om gewaarschuwd te zijn.”

Inwoners van de stad Portland in het Noordwesten van de VS zoeken verkoeling in een fontein in de stad tijdens de hittegolf van 2021. Beeld Nathan Howard/Getty Images

Oplopende hittestress

De gevolgen van extreme hitte zullen niet mals zijn, zoveel is zeker. Bij een gewone hittegolf treedt al oversterfte op. Als iedereen zich dan ook nog eens binnenshuis terugtrekt in bedompte woningen zonder airco, zal de hittestress verder oplopen en ook de sterfte. “Vluchtlocaties of aangename plekken om te vertoeven, vallen weg omdat ze te heet worden,” zegt Helmer. “Kan je dan nog buiten schuilen? Tot hoeveel graden kan dat eigenlijk?”

Voor de gevolgen van zo’n temperatuurpiek hebben Klok en Helmer hun licht opgestoken in Portland in de staat Oregon. In deze Noordwest-Amerikaanse stad steeg het kwik tijdens een hittegolf in 2021 plotsklaps tot boven de 47 graden. Het oude uit 1965 stammende record stond toen nog op 42 graden.

De hitte werd aangemerkt als de doodsoorzaak voor 72 inwoners van Portland en rond de 800 mensen in de omliggende regio’s. De eerste hulp raakte overbelast en alarmnummer 911 werd drie keer zoveel gebeld als anders. In door airco’s gekoelde hallen werden gedurende 5 nachten 1400 mensen opgevangen.

Cascade-effecten

Opmerkelijk is de opeenstapeling van gevolgen waardoor de hittegolf in Portland onvoorziene, extra ingrijpende consequenties kreeg. Het openbare leven viel zo ongeveer stil. Kleine bedrijven die niet konden beschikken over een airco sloten de deuren. Na een paar dagen moesten de zwembaden sluiten omdat de badmeesters door de hitte bevangen raakten.

Klok en Helmer noemen dat cascade-effecten. Die doen denken aan wat er gebeurde tijdens de coronapandemie toen de scholen sloten en het besef kwam dat zorgpersoneel met jonge kinderen dan ook thuis zou komen te zitten. Of om nog een voorbeeld uit Portland te noemen: het asfalt verbrokkelde wat dan weer het werk van de hulpdiensten bemoeilijkte.

In Amsterdam hebben we bij gewone hitte al veel te stellen met bruggen die niet meer dicht willen. “Trams reden in Portland niet meer doordat de kabels van de bovenleiding doorhingen als gevolg van de hitte,” zegt Klok. “Dat is een situatie die ook in Amsterdam kan ontstaan waardoor mensen misschien ook niet meer naar gekoelde plekken kunnen komen.”

Schaduwrijke looproutes

Aircogekoelde ‘shelters’ openen is iets wat steden als Barcelona en Madrid al doen bij extreme hitte. Je zou ook kunnen denken aan plekken met watervernevelaars en mistsproeiers om extra verkoeling te bieden. Verder zijn er steden die, zoals het Colombiaanse Medellin, de looproutes naar gekoelde plekken aanpakken door ze bijvoorbeeld te voorzien van pergola’s of schaduwdoeken om voetgangers schaduw te bieden.

Helmer en Klok werpen de vraag op wat de hitte doet met cruciale infrastructuur zoals waterleidingen en het elektriciteitsnet. In Portland leverde dat geen problemen op, maar in Spanje zijn in het verleden wel black-outs geweest als gevolg van extreme hitte. Helmer: “Ik zou het als burgemeester wel willen weten. Daar draait onze samenleving op.”

Inwoners van een buitenwijk van Oregon bieden passanten ijswater aan tijdens de hittegolf van 2021 waarbij nieuwe temperatuurrecords werden gezet. Beeld Michael HANSON/AFP

Aan huis gebonden

Een andere les uit Portland was dat veel vrijwilligers nodig zijn om kwetsbare mensen te bezoeken en te helpen. Het zal niet meevallen om op buurtniveau tachtigplussers op plekken te krijgen, van een supermarkt tot een bioscoop of een buurthuis, waar ze verkoeling kunnen vinden. Vooral als je bedenkt, zegt Helmer, dat een grote groep helemaal niet weg wil uit de eigen omgeving.

“Denk aan die vrouw met haar rollator die daar alleen woont en zo min mogelijk drinkt omdat ze anders weer naar de wc moet. Die wil zeker haar huis niet uit, want wat moet ze dan met haar kanariepietje? Denk na over hoe die extreme hitte voor haar is.”

De hittegolf in Portland leerde ook dat je niet iedereen tegelijk naar gekoelde plekken kunt halen. “Daklozen zijn mobiel. Die kun je onderbrengen in een sporthal en dat kan best met tweehonderd luidruchtige mensen in één ruimte. Maar die moet je niet combineren met kwetsbare ouderen, want dan wordt het traumatisch. Ze werden dan wel gekoeld, maar het werd ellendig door al het geschreeuw, honden en psychosociale problematiek. Dat was de belangrijkste les.”

Onbekende gevolgen

Dat de hittedeskundigen kijken naar Portland en Zuid-Europa roept wel de vraag op hoe vergelijkbaar de situatie daar met die van Amsterdam kan zijn. Hier pakken de zomertemperaturen doorgaans een stuk lager uit. Steden als Madrid of Athene hebben temperaturen boven de 40 graden toch al vaker doorstaan zonder dat het uitliep op totale ontwrichting.

“We weten niet precies wat de gevolgen zullen zijn als de temperatuur stijgt tot boven de 40 graden Celsius. Voor ons is dat een ongewone en onbekende situatie,” zegt Klok. “We weten wel dat er kans is op grote ongelukken als zich gebeurtenissen voordoen ver voorbij het normale. Daarom kun je onze situatie ook niet vergelijken met die in Zuid-Europa. Elk systeem, van de gezondheidszorg tot het elektriciteitsnetwerk, is anders ingericht en aangepast aan het eigen klimaat.”

“We kunnen ons beter voorbereiden,” zegt Klok. “Zo doen we dat bij veel risico’s,” zegt Helmer. “De pakken strooizout staan ook klaar voor de winter. Door klimaatverandering komen er nieuwe risico’s bij.”