De Alliantie pauzeert verkoop sociale huurwoningen Entrepotdok

Beeld Freek van den Bergh/anp

Dat heeft wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) woensdagochtend in de raad gezegd, nadat de woningcorporatie hetzelfde een dag eerder had bevestigd in de stadsdeelcommissie Centrum.

Een woordvoerder van de Alliantie zegt dat de woningcorporatie zich de ‘onrust over de verkoop van woningen in Entrepotdok aan trekt’ en vindt het’ zeer pijnlijk dat de intenties van corporaties in twijfel getrokken worden’.

“Daarom hebben wij dinsdag in de stadsdeelcommissie gezegd dat wij wethouder Pels zouden voorstellen om de verkoop van woningen die vrijkomen in het Entrepotdok na vertrek van een huurder, op te schorten. Wij willen in gesprek met de gemeente en een extern adviseur om te toetsen of wij al dan niet binnen de samenwerkingsafspraken handelen. De uitkomst van deze gesprekken wachten we af. Omdat het tijdelijk` opschorten van verkoop invloed heeft op het nakomen van de afspraken over investeringen in nieuwbouw en verduurzaming, hechtten wij eraan om dit voorstel aan de wethouder voor te leggen. Zij heeft inmiddels laten weten hier positief tegenover te staan.”

Bewoners en politieke partijen uitten eerder hun onvrede in Het Parool over de geplande verkoop. “Als bewonerscommissie zijn wij hier ontzettend boos over,” zei Susan van Kleef, voorzitter van de bewonerscommissie. De commissie gaf de Alliantie een negatief advies over de geplande verkoop. “De woningen worden te koop aangeboden aan de zittende bewoners, maar dat zijn huurders van een sociale woning – die kunnen dat niet betalen. Door de verkoop kunnen hier straks geen mensen met een kleine beurs meer wonen.”

Niet blij met de plannen

Lian Heinhuis, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad, reageerde geschrokken op het plan. “In die buurt staan al veel dure woningen, dus als zo veel sociale huurwoningen worden verkocht, raakt de wijk verder uit balans. De verkoop zal bijdragen aan meer segregatie in de stad.”

Wethouder Pels gaf toen aan weinig te kunnen betekenen voor de bewoners. Wel benadrukte ze niet blij te zijn met de plannen. “De afspraak is namelijk dat we zeer terughoudend zijn met de verkoop van sociale huurwoningen,” zei Pels.

Samen met stadsdeelbestuurder Lotte Terwel trok ze op tegen de Alliantie om de woningcorporatie op andere gedachten te brengen. In het kader van de gesprekken over de regels waaraan de Alliantie moet voldoen – de corporatie en de gemeente interpreteren die allebei anders – heeft de woningcorporatie besloten de verkoop tijdelijk te staken.