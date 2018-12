De Alliantie bouwt sociale huurwoningen op Centrumeiland

Op de nu nog lege zandvlakte komt straks een nieuwe wijk met ongeveer vijftienhonderd woningen, waarvan driehonderd sociale huurwoningen. Volgens de huidige planning is de wijk in 2025 helemaal klaar.



Wethouder Ivens: "Het is ontzettend belangrijk dat we betaalbare woningen bijbouwen voor Amsterdammers. Deze gronduitgifte is een concreet resultaat dat past bij de ambitieuze doelstelling van de bouw van gemiddeld 7.500 woningen per jaar. Het is belangrijk dat ook in deze nieuwbouwwijk plaats is voor sociale woningbouw, die mix is voor elke wijk van groot belang."



Centrumeiland ligt aan de oostkant van de stad in het IJmeer. Hier komt in de toekomst ook het Strandeiland, waarvan het zand nu opgespoten wordt. Op dit eiland komen zo'n 20.000 mensen in 8000 huizen: de grootste woningbouwlocatie binnen de gemeentegrenzen.



