De aftocht van Laurens Ivens ziet er steeds minder eervol uit

Beetje bij beetje kwam er de afgelopen weken meer informatie naar buiten over de methode-Ivens. De wethouder Wonen moest in juli aftreden na klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij mocht eervol vertrekken; de raad stuurde hem niet weg, Ivens zag zelf in dat de klachten ‘helaas terecht’ waren.

Over de voormalig SP-wethouder is sindsdien veel gezegd en geschreven. Een Wob-verzoek van deze krant was nodig om inzicht te krijgen over hoe de gemeente zich schuldig maakte door vrouwelijke ambtenaren weg te houden uit meetings waar Ivens bij was. Meerdere vrouwen deden vervolgens hun verhaal: de wethouder vertoonde dit seksualiserende gedrag ook bij vrouwen buiten de Stopera. Puzzelstukjes vielen in elkaar en van de joviale Ivens bleef steeds minder over.

Deze week kwam een tweede reeks Wob-documenten vrij. Hieruit bleek dat Ivens van Halsema in januari nog had mogen aanblijven, maar dat hij vanaf dat moment wel ‘onder curatele’ zou komen te staan. Ivens moest een ‘coachingstraject’ volgen zodat zijn amicale gedrag ‘niet als grensoverschrijdend’ door vrouwen werd ervaren. Ook moesten al zijn e-mails en Whats­Appberichten in de cc naar een verantwoordelijke manager. En uiteraard mocht hij niet meer één-op-één met vrouwelijke collega’s in zijn kamer zitten – áltijd moest iemand erbij zijn.

Het steekt, die curatele in januari. Hoe kan een wethouder functioneren als hij niet één-op-één met een vrouw mag praten? Als elke mail die hij stuurt ook naar een leidinggevende moet gaan? De cultuur wordt dan verstikkend – niet alleen voor Ivens, maar voor iedereen om hem heen. Bovendien: hoe lang zou het geduurd hebben voordat bekend werd dat Ivens nauw gemonitord werd? En wat als Ivens alsnog was doorgegaan?

De vraag is of de reputatie van de wethouder te lang is beschermd, ten koste van de gevoelens van vrouwelijke ambtenaren. Had de raad in januari niet de kans moeten krijgen hier een oordeel over te vellen, om deze cultuur in het licht van #MeToo te beoordelen? Ondanks twee gebrekkige rapporten waren er zeker zeven anonieme onafhankelijke meldingen waarover de raad had kunnen debatteren, eventueel achter gesloten deuren. Mijn inschatting: van een vertrek zou dan weinig eervols zijn overgebleven.

De kans op een mediacircus en een heksenjacht was natuurlijk groot geweest als Halsema begin dit jaar al naar de raad was gegaan. Bovendien: wie de burgemeester een beetje volgt, weet dat zij doorgaans geen overhaaste conclusies trekt. Regelmatig laat ze eerst externe onderzoekers naar een casus kijken voordat zij een oordeel velt – zie deze week het verwoestende rapport over de dood van de 14-jarige Famke dat er op aandringen van de burgemeester kwam. Of de onderzoeken naar de Wallen – onder haar bestuur wordt constructief gekeken hoe de drukte in het centrum teruggedrongen kan worden. Terugkijkend op de affaire-Ivens zei de burgemeester dan ook vol zelfvertrouwen dat ze ‘exact dezelfde route’ zou volgen.

Raadslid Jazie Veldhuyzen (Bij1) zei tijdens het debat over Ivens: in vergelijking met al haar voorgangers sinds de 14de eeuw is Halsema de burgemeester die waarschijnlijk het meeste tegen seksisme heeft gedaan. Is het dan juist extra pijnlijk dat Ivens’ vertrek zolang geduurd heeft? Of is het juist dankzij de eerste vrouwelijke burgemeester dat hij niet meer op zijn plek zit? De wethouder is weg, maar de twijfel hierover nog niet.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.