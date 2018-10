De 3D-geprinte stalen brug voor de Wallen is af

De brug, genaamd The Bridge, is deze week te bewonderen op de Dutch Design Week in Eindhoven.



Al drie jaar werkt het team van MX3D aan de wereldprimeur op de NDSM-werf in Noord. Om de brug te kunnen maken, heeft MX3D een aantal speciale robots ontworpen.



Eerder zei mede-oprichter Gijs van der Velden tegen Het Parool: "Als dit kan, kan alles. We hebben voor een brug gekozen omdat we daarmee laten zien dat we groots in staal kunnen printen. Daarnaast is de ontwerper nagenoeg vrij in het bepalen van de vorm."



Sensoren

De brug is bekleed met een netwerk van sensoren die data verzamelen. De brug meet niet alleen de belasting van de brug en trillingen, maar ook de luchtkwaliteit en temperatuur. Zo wordt de gezondheid van de brug continu in de gaten gehouden en leert het bedrijf meer over de brug.



Naar verwachting wordt de brug ergens in 2019 op de Wallen geplaast. Hij komt over de Oudezijds Achterburgwal ter hoogte van de Stoofsteeg te liggen.