De 20ste editie van het Kinderbeestfeest: met loeiende sirenes naar Artis

'Niets aan de hand, maar ga wel aan de kant' Beeld Kinderbeestfeest

Het is de twintigste editie van het besloten feest in Artis. Kinderen vanuit ziekenhuizen en instellingen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland worden - samen met hun broertjes, zusjes en ouders - opgehaald en met loeiende sirenes en zwaailichten naar de dierentuin gebracht.

Daar worden allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Zo kunnen ze watergevechten houden met brandweerlieden, hun vingerafdrukken door de politie laten maken en laat de douane in beslag genomen dierenhuiden zien.

Tussen 16.00 en 23.00 uur zijn de straten rondom Artis afgesloten voor al het verkeer, ook voor fietsers. Tram 14 wordt tijdelijk omgeleid. Ook mag er tussen 12.00 en 23.00 uur niet geparkeerd worden op de Plantage Middenlaan en de Plantage Kerklaan. Dit zodat de stoet hulpverleningsvoertuigen in het gebied kan parkeren.

Ik sta gewoon jankend hier op een industrieterrein in Zuid-Oost hoor, zo geweldig mooi vind ik dit ❤️ #Kinderbeestfeest pic.twitter.com/EF6BtjKfDn Geertje Visser

@StichtingKBF Onderweg naar Amsterdam voor de begeleiding van één vd mooiste feestjes van het jaar💪🏻😎 #kinderfeestbeest @MatthijsBijl @reddingdienst pic.twitter.com/1rolYf3E5l blauw hart