De 16-jarige Ali droomde ervan de nieuwe Cristiano Ronaldo te worden, maar stierf door een kogel

Terwijl nog veel onduidelijk is over de toedracht van de schietpartij waardoor Armando ‘Ali’ Petalo zondagavond om het leven is gekomen, in de Sinderenstraat in Amsterdam-Zuidoost, is de buurt in shock door de dood van de zestienjarige. ‘Ik heb de hele nacht niet kunnen slapen’.

“Hij was vroeger altijd aan het voetballen op het pleintje hierachter, vertelt een jongen die in zijn jeugd wel met Armando optrok. “En anders was hij wel in het speeltuintje te vinden. Ik vind het heel erg.”

Wie je het ook vraagt in het woonwijkje in Gaasperdam, allemaal kennen ze hem als Ali. “Een heel opgewekte jongen. Hij groette altijd heel beleefd,” zegt zijn overbuurmeisje. “Gewoon een lief joch. Niemand verdient het om op zijn zestiende zo aan zijn einde komen.”

De politie heeft de woning tegenover de hare verzegeld. Hier vond zondagavond het schietincident plaats dat Armando het leven kostte.

Opgewonden stemmen

Op de salontafel in de woonkamer staan drinkpakken en een plastic beker. Armando Petalo woonde er samen met zijn vader. Die ging afgelopen vrijdag naar zijn vriendin in Engeland. “Hij vroeg nog of ik een oogje in het zeil wilde houden,” zegt de buurvrouw van een deur verderop.

Ze vertelt dat er zondagavond een paar vrienden van Ali in het huis aanwezig waren. Wat er is gebeurd, is niet bekend. “Ik hoorde wel wat opgewonden stemmen, maar ik dacht dat het gewoon opgefokte pubers waren die aan het gamen waren of zo. Ik heb zelf ook een puber in huis, dus ik weet hoe het kan klinken.”

Ze besefte dat het mis was toen haar dochter, die op de wc zat, vertelde dat ze één of twee knallen had gehoord. “Buiten zei een van de jongens dat Ali in zijn been was geschoten,” aldus de buurvrouw.

Daarna wemelde het al snel van de politie en ambulances. “Ik snap er niets van. Ik kan niet geloven dat hij er niet meer is. Ik heb de hele nacht niet kunnen slapen. Ik ken hem al sinds hij klein was. Een lief joch. Hij voetbalde altijd met mijn dochter. Een paar dagen geleden vroeg hij me wanneer hij weer nasi bij ons mocht eten. Dat gaat nooit meer gebeuren.”

Gepassioneerd voetballer

Armando Petalo ging naar het Purmer College in Amsterdam-Noord. Dat is een school voor leerplichtige jongeren met forse problemen op meerdere gebieden. De dood van hun leerling is hard aangekomen op de school. “We zijn geschokt en intens verdrietig door het overlijden van Ali,” laat een zegsvrouw van de onderwijsinstelling weten.

Bij voetbalclub FC Abcoude herinneren ze zich Armando als een gepassioneerd talent dat ervan droomde de nieuwe Cristiano Ronaldo te worden. Tot 2019 speelde hij er in de jeugd, het laatst in het team Onder 14. “Ik heb Armando twee jaar op de club meegemaakt. Voetbal was zijn passie en Ronaldo zijn grote voorbeeld. Het liefst trainde hij iedere dag,” zegt clubman Adri Mulders. “Hij was uiterst beleefd naar eenieder, ook tegen de leiding en zijn teamgenoten.”

Armando verdween uit beeld toen zijn team uit elkaar was gevallen door een tekort aan spelers en hij noodgedwongen stopte met het clubvoetbal. Hij zocht zijn toevlucht op de pleintjes.

Heerlijk fanatiek

“Zijn oud-teamgenoten zijn diep geraakt door het overlijden van Armando. Ook het bestuur van FC Abcoude is geschokt. Ons medeleven gaat uit naar alle nabestaanden en naasten van Armando,” laat Mulders weten. “Ik vond hem een prachtig ventje: heerlijk fanatiek, teleurgesteld als hij op de bank zat omdat hij zó graag wilde voetballen. Maar ja, iedere speler zat evenveel minuten op de bank...”

De politie hield gisteravond twee minderjarige jongens aan, een derde meldde zich later op een politiebureau. Alle drie waren ze ten tijde van het schietincident in de woning aanwezig. “De toedracht zal moeten blijken uit hun verklaringen,” zegt een politiewoordvoerder.