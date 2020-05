De 1,5 meterregel vraagt veel van middelbare scholen

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer bereidt zich voor op de heropening, volgende week dinsdag, waarbij leerlingen en docenten zich aan de 1,5 meterregel moeten houden. Leuk bedacht, maar regel het maar eens.

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen niet te dicht naast elkaar zitten als ze hun boterhammen eten, waar kunnen ze naartoe lopen voor een ommetje, en hoe speel je een spelletje als je ­elkaar niet aan mag raken? Op het schoolplein staan enkele leraren te discussiëren over de ­invulling van de pauzes.

Het spel ‘Rond de wereld’ is een optie, stelt ­Docent Gilbert Breuer. Tennissen kan, maar daarvoor moet een uitgiftepunt ­komen met een docent waar je materiaal schoon kan worden ­gemaakt en waar je je handen desinfecteert. “Het is een beetje uitproberen.”

Op een enkele leerling en docent na is het schoolgebouw in Zuidoost leeg en het schoolplein verlaten, maar daar komt na Pinksteren verandering in. De middelbare scholen gaan weer open voor alle leerlingen, maakte premier Rutte bekend in de persconferentie van 19 mei, maar in tegenstelling tot de basisscholen moeten niet alleen docenten maar ook de leerlingen onderling afstand houden. Dat is organisatorisch een behoorlijke uitdaging voor de school, zegt directeur Maryse Knook.

Niet alleen in de pauzes is het een puzzel, voor de roostermakers is het een crime. Het gebouw is groot, maar door de afstandsmaatregel kan slechts een derde van de leerlingen tegelijkertijd op school zijn. De theoretische vakken worden door docenten aan een klein groepje uit­gelegd in het lokaal, overige leerlingen volgen de les tegelijkertijd, maar online. De praktijk­lokalen zijn dicht, vanwege de veiligheid. “Een proefje kunnen we niet doen. Een docent mag niet dichtbij genoeg staan om in te grijpen als het misgaat.”

Twee tafels per persoon

Leerlingen blijven zo veel mogelijk in een ­lokaal, maar als je met vakkenpakketten werkt, moeten leerlingen toch wisselen van groep. “Dan kan Rutte wel zeggen dat leerlingen niet mogen verplaatsen,” zegt Knook, “maar regel het maar eens.”

De schoolbel is uitgezet vanwege de aangepaste tijden, op de vloeren zitten gele stickers voor de looplijnen, overal staat desinfecterende handgel, tussen de computers zijn kartonnen schotten geschoven en op de schermen staat welke in gebruik zijn. De tafeltjes in de lokalen staan zo dat er voldoende ruimte is om afstand te bewaren en leerlingen hebben er niet een maar twee tot hun beschikking: een tafel om aan te werken en een om je jas en tas op te leggen, want aan een gedeelde kapstok raken jassen ­elkaar. De kluisjes zijn verboden terrein, de kantine is gesloten, en de wc’s worden vaker schoongemaakt.

Peter Heijmans, hoofd huisvesting, heeft de plattegrond de afgelopen dagen met andere ogen bekeken. Hoe krijg je bijvoorbeeld iedereen op de juiste plek met eenrichtingsverkeer? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen niet allemaal tegelijk één ingang gebruiken? “Ze komen dinsdag binnen, hebben elkaar lang niet gezien en gaan elkaar natuurlijk omhelzen. Precies wat niet mag. Maar ja, het zijn ook kinderen, pubers, zoiets voorkom je nooit helemaal.”

De pijnpunten bus en tram

Is dat erg? Nee, denkt Thomas Nas, docent ­biologie en wiskunde. “We houden ons aan de ­regels en we doen ons best.” Ook zijn lessen moeten worden aangepast. Voor hem zitten straks twaalf leerlingen, de rest doet op afstand mee. “Spontaniteit, interactie, samenwerken: een groot deel daarvan valt weg.”

Het vraagt veel van de school, maar directeur Knook heeft er niet aan getwijfeld dat het mogelijk is. “Het lukt wel, want het is tot nu toe ook gelukt, maar ik snap dat scholen zeggen: dit gaat niet.” Voor de meeste maatregelen is een oplossing. Werkt het niet? Dan verzinnen ze er wel wat op. Het enige echte pijnpunt op dit moment heeft te maken met het openbaar vervoer. Leerlingen wordt nadrukkelijk verzocht de bus of de tram links te laten liggen en lopend naar school te ­komen, of met de fiets.

Knook: “Dat is lastig. Het zit hier toch een beetje in de cultuur om met het ov te komen.” Daarom heeft de school 250 fietsen gevraagd aan de gemeente, en zorgt de school voor fietslessen.

Veel aanpassingen, voor nog maar een paar weken school. Het is het waard, zegt de directeur. “We willen de leerlingen gewoon weer zien. Je wilt een schooljaar toch niet online ­afsluiten.”