David (11): 'Ik zoek een school waar je veel vrienden kunt maken'

Ise: 'Daar heb je bijna geen huiswerk'

Ise Veninga (11) zit op basisschool De Ark in ­Diemen. Met het voorlopige advies vwo+ is Cartesius 2 haar favoriet.



"We hebben een schema gemaakt met 13 scholen en drie reservescholen. Nu lijkt me het Cartesius 2 het leukst, omdat je daar bijna geen huiswerk hebt. Het lijkt me wel spannend als ik zonder vriendinnen ben op de eerste schooldag, maar ik ga geen school kiezen alleen omdat mijn vriendinnen daar naartoe willen."



"Mijn moeder had al een eerste selectie gemaakt van verschillende scholen: de Vrije school, Vinse School of een brede school. Naar een gymnasium wil ik niet, want Grieks en Latijn zijn niet echt nodig. Ik kijk naar hoe het gebouw eruitziet en hoe de leraren lesgeven."



"Als me dat niet bevalt is het sowieso geen optie. Ik vind het niet zo belangrijk hoe ver een school is, alleen scholen in West vonden we te ver van Diemen. Loten vind ik best irritant. Als je graag naar een school wilt, en je wordt niet ingeloot is dat jammer. Ik hoorde dat een jongen vorig jaar op geen van zijn 16 keuzes kwam. Daar schrok ik wel van."