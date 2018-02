David (11): 'Ik hoef nu niet meer naar gymnasia te kijken'

Othman Ousalah (11) zit op de Flevoparkschool. Zijn advies is havo/vwo. Het Pieter Nieuwland College is zijn favoriete middelbare school.



"Eigenlijk was ik verrast dat ik havo/vwo heb. Ik had lager verwacht. Ik hoorde dat ik twaalf scholen op de lijst moet zetten, dat ga ik wel doen, maar ik ga er maar zes of zeven bekijken. Want dat zijn de scholen die een beetje in de buurt zijn. Ik let vooral op of een school dichtbij is en of de lesmaterialen goed zijn. Als ik heel ver moet fietsen en het is winter, is dat een probleem. Ik heb zeker zin om naar de middelbare school te gaan. Je gaat van een kinderschool naar een volwassen school. Het is best spannend dat we moeten loten. Ik vind het Pieter Nieuwland nu het leukst en het Metis Montessori Lyceum wil ik op 2. Later wil ik chirurg worden, want dan verdien je veel geld en het is uitdagend."