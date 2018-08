Dave Roelvink heeft 'veel spijt' en gaat alcoholcursus volgen

"Ik heb begrepen dat er een cursus bestaat waarbij je een betere kijk krijgt op het gebruik van alcohol in het verkeer. Wat je jezelf ermee kan aandoen maar ook natuurlijk wat je anderen ermee kan aandoen. Die ga ik volgen," zei Roelvink bij de presentatie van het SBS6-programma 'De Roelvinkjes: effe geen cent te makken'.



De zoon van Dries Roelvink zei ook dat hij 'iets ongelofelijk stoms' had gedaan. "Ik kan het hoe graag ik zou willen ook niet meer terugdraaien. Ik heb er enorm veel spijt van en heb besloten om in ieder geval voorlopig geen druppel meer aan te raken."



De reality-ster trok zaterdag de aandacht van de politie door met 180 kilometer per uur te scheuren over de A10, waar maximaal 100 kilometer per uur gereden mag worden. Middenin de Coentunnel stopte Dave om iets onverstaanbaars naar een motoragent te roepen. Vervolgens reed hij verder om niet veel later op de vluchtstrook te stoppen en uit te stappen, waarna hij agressief was tegenover de motoragent.



De dj kroop weer achter het stuur, om vervolgens op het Surinameplein klem gereden te worden door de politie. Uit een blaastest bleek dat Roelvink ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd.



"Ik kan alleen maar zeggen dat het me ontzettend spijt," besloot de Amsterdammer dinsdag zijn verklaring. "Ik ben mezelf even uit het oog verloren op dat moment. Meer kan ik er op dit moment niet aan doen."