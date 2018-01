Date vinden via happn? Dan moet je naar de Zuidas

Als je langs de Zuidas rijdt en omhoogkijkt, denk je waarschijnlijk: daar wordt kei- en keihard gewerkt. Miljoenendeals sluiten, aandelen verkopen en dies wat meer zij.



Klopt ook wel, maar er wordt niet alleen maar hard gewerkt: de kantoorkolossen zijn ook een vruchtbare plek voor het vinden van dates, zo blijkt uit data van datingapp happn (700.000 gebruikers in Nederland). Die stelt mensen digitaal aan elkaar voor als ze elkaars pad hebben gekruist. Als het je wat lijkt, kan een hartje worden geven; gebeurt dat van beide kanten, dan heb je een 'crush'.



In Amsterdam gebeurt dat veruit het meest op de Zuidas. Toch blijkt kunst (of een groot grasveld) ook een goede factor om potentiële geliefden elkaar te laten tegenkomen: rond het Rijksmuseum registreerde happn eveneens veel crushes.



En andere stadsdelen dan? Centrum is een inkoppertje: het Centraal Station. Daar kun je met zoveel bezoekers per dag ook niet tegenop boksen. In Oost: de HvA Amstelcampus (let op: méér dan de UvA).



In West blijkt de buurt van de Overtoom een goede plek om eens om je heen te kijken als je op zoek bent naar een nieuwe liefde. In Nieuw-West is het aantal crushes eerlijk verdeeld over het hele stadsdeel.



En in Noord? Dan kun je het beste bij de pont terecht. Of erop, dat maakt niet uit. Ook een leuke: in Zuidoost is de Arenaboulevard een populaire plek. Kun je samen gelijk voor een bankstel kijken. Opvallend: in De Pijp lopen maar heel weinig potentiële geliefden elkaar tegen het lijf, met de Albert Cuyp als kleine uitzondering.



