Datacenters en Economisch Zaken sluiten akkoord over stroombesparing

Beeld ANP

Om het energieverbruik van de computerapparatuur in datacenters terug te dringen, moeten alle bedrijven vanaf volgend jaar maatregelen nemen om het stroomverbruik daarvan te verminderen.

De datacenters beloven nu om, via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van Economische Zaken hun klanten daar nog eens op te wijzen en hen te laten verklaren dat de geëiste maatregelen ook worden genomen.

Amsterdam liet, in de wetenschap dat Dutch Datacenter Association (DDA) en Economische Zaken hieraan werken, woensdag al weten de ingreep onvoldoende te vinden. De gemeente dreigt nu met dwangsommen tegen een groep van 25 datacenters die al jarenlang op vrijwillige basis afspraken met de overheid maakt op het gebied van energiebesparing.

Eigenaren

Volgens de brancheorganisatie treffen die maatregelen niet de datacenters zelf, maar de eigenaars van de servers in de centrales of de beheerders daarvan die door de eigenaren zijn aangesteld. “Wij zijn de faciliteit,” zegt voorzitter Stijn Grove van DDA. “Wij leveren het gebouw en de koeling. Onze klanten, gemeentes, ziekenhuizen bedrijven hebben de IT-apparatuur. Daar kunnen we niet bij.”

Bij heel veel klanten is deze maatregel al lang bekend. “Die hebben hun servers al efficiënt ingericht. Bij een aantal bedrijven kan dat nog niet zo zijn. Die zullen we er nogmaals op wijzen.” Ingrijpen kunnen de datacenters volgens Grove niet. “Daarvoor moeten toezichthouders bij de eigenaren van servers zijn. Wij kunnen het ook niet controleren.”