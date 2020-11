Datacenter in haven geschikt voor verwarmen woningen

Beeld Getty Images

Aan de Basisweg bouwt het Amsterdamse familiebedrijf Caransa zijn tweede datacenter. Met drie torens en een oppervlakte van 100.000 vierkante meter wordt dat het grootste datacenter van de stad.

Bijzonder is dat voor het eerst al bij de bouw van een datacenter rekening wordt gehouden met de manier waarop de restwarmte kan worden hergebruikt. Datacenters gebruiken veel stroom en bij opslag en verwerking van de computergegevens komt veel warmte vrij. De gemeente Amsterdam eist sinds dit jaar van nieuwe datacenters dat ze draaien op groene stroom en de warmte gratis beschikbaar stellen voor verwarming van de stad.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Doorgaans gaat het in datacenters om restwarmte van hooguit zo’n 30 graden Celsius. Vandaar dat voor datacenterwarmte tot dusver vooral werd gedacht aan hele nieuwe, grondig geïsoleerde wijken met een afzonderlijk warmtenet voor zogeheten lagetemperatuurverwarming. De mogelijkheden worden onderzocht voor nieuwbouw op bedrijventerrein Amstel III en de Watergraafsmeer.

Tienduizenden woningen

Nieuw is hier dat energiebedrijf Vattenfall nog onderzoekt of de warmte uit het datacenter van Caransa kan worden toegevoegd aan de stadsverwarming. Eerder leek dat onhaalbaar doordat de restwarmte van datacenters ver achterblijft bij de 90 tot 120 graden in het leidingennetwerk dat tienduizenden woningen verwarmt in onder meer Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Een grote warmtepomp kan mogelijk dat temperatuurverschil overbruggen.

Omdat het gaat om een heel groot datacenter zou een afzonderlijk warmtenet rond woningen hier niet haalbaar zijn.