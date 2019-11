Data intensive care patiënten gedeeld voor betere zorg

De intensive care afdeling in het Amsterdam UMC. Beeld ANP

In totaal zijn er volgens het Amsterdam UMC bijna 1 miljard ‘datapunten’ beschikbaar, vooral vanuit de bewakingsapparatuur. Het gaat dan bijvoorbeeld over gegevens van de patiënten en informatie over wat er na de opname is gebeurd. Artsen en wetenschappers uit de hele wereld kunnen met deze informatie algoritmes ontwikkelen, waaruit moet blijken waar de zorg knelt. Of waar met welke ingrepen patiënten juist geholpen zijn. Met de gegevens kunnen rekenmodellen worden gemaakt die er voor moeten zorgen dat toekomstige intensive care patiënten sneller de juiste behandeling krijgen.

Volgens het ziekenhuis is dat hard nodig omdat tot dertig procent van intensive care patiënten komt te overlijden. Voor Europa betekent dat honderden doden per dag. “Gegevens delen om behandelingen beter te maken is erg belangrijk voor toekomstige patiënten,” aldus Paul Elbers, intensivist in Amsterdam UMC en projectleider.

Privacy

Omdat het privacygevoelig ligt, benadrukt Amsterdam UMC dat het alle wet- en regelgeving hierover strikt heeft nageleefd. Het is standaard opgenomen dat patiënten in Amsterdam UMC bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. De gegevens van de IC-patiënten die dat in het verleden hebben gedaan, worden dus niet opgenomen in de gedeelde data. Het ziekenhuis benadrukt ook dat alleen artsen en wetenschappers, die aan strikte eisen voldoen en een overeenkomst hebben getekend, toegang krijgen tot de data. Ze hebben de constructie laten toetsen door zowel onafhankelijke privacydeskundigen als een klinisch ethicus.

Deze stap is niet voor niets zo grondig voorbereid. Het ligt uiterst gevoelig om gegevens van patiënten te delen, al dan niet voor medisch onderzoek.