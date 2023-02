Dat zijn geen bloemperken, maar gerooide aardappelvelden aan de Hugo de Grootkade

De treurnis in de bloemperken. Beeld Jennifer Gijrath

Een bloemrijk gazon is het plan. Met madeliefjes, pinksterbloem, klein streepzaad, gewone reigersbek, kruipende boterbloem, gras en nog veel meer andere bloemenpracht. Alles nectarrijk natuurlijk. Bijen en vlinders zullen er straks helemaal in hun hummetje zijn. En passanten ook.

Tenminste, als de bloembollen zichzelf ingraven. Wat die liggen nu, als een soort gerooide aardappels, óp de aarde. Naakt. En voor het oprapen. Je hoeft niet persé groene vingers te hebben om te snappen dat bloembollen in de aarde moeten, omdat ze anders nooit tot volle wasdom kunnen komen.

Strooibloembollen

Maar hier aan de kade tussen de Kostverlorenvaart en verpleeginstelling De Werf van Amsta liggen ze in vier verschillende perkjes massaal aan de oppervlakte. Wat is hier aan de hand? Is dit broddelwerk van amateurtuiniers? Is het een experiment? Zijn het misschien hypermoderne en doorgeteelde strooibloembollen?

Nee, niks van dat alles. Buurtbewoner Rocco Leenders, die op de strook zijn hond uitlaat, komt hier dagelijks en weet precies hoe het zit. Wat je ziet is de vergroening van dit deel van de Hugo de Grootkade. Het moet een bijdrage leveren aan een klimaatbestendige en leefbare stad, zo heeft hij zich laten vertellen door de bewonersbrief. In september zijn de vier perkjes aangelegd door een aannemer.

“Het idee is prachtig,” zegt Leenders terwijl hij naar een perkje met honderden rondzwervende bollen kijkt. “Maar de kauwen graven ze er allemaal uit. Ik heb laatst op een vrijdagmiddag al die bollen onder de aarde gestopt, maar twee dagen later lag het er weer precies zo bij.”

Vogels

Bij de oplevering waren de bollen wel ingegraven, zegt Leenders, maar kennelijk was dat niet genoeg. “Hadden ze hier nou meteen grasmatten overheen gelegd, zoals in het park, dan hadden die vogels er niet bij gekund. Dan was dit niet gebeurd.”

Of er meer boosdoeners zijn? “Nee, het zijn de vogels.”

Leenders vindt het heel jammer, want in de plannen ziet het er veelbelovend uit. “Kijk wat een uitzicht die mensen van De Werf zouden hebben – geweldig. Hier ligt voor een kapitaal aan bollen en er komt er geen een van uit. Zo zonde, want het idee was prachtig.”

Stadsdeel West: ‘Oproep: Laat uw honden niet uit in de nieuwe aanplant’ Het probleem van de ‘naakte’ bloembollen is bekend bij stadsdeel West. Volgens een woordvoerder komen er meldingen binnen dat ‘de bloembollen deels open en bloot liggen of er uitgehaald worden’. “De meldingen gaan over vogels, maar het lijken ook honden te zijn die in de verse aarde graven en zo de bloembollen naar boven halen.” Het stadsdeel roept daarom hondenbaasjes op om honden uit de perkjes te houden, zodat het groen kan groeien. Binnenkort worden er meer bollen geplant. “Dan is de verwachting dat het gras beter is opgekomen en sterk genoeg is waardoor de vogels niet meer bij de bloembollen kunnen.”

