Dat zal de daders achter discriminatie wel leren, zo’n ‘actieplan’

De dag voor het zomerreces deelde wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit) met de raad rapporten over discriminatie jegens de zwarte, de Joodse en de lhbtq-gemeenschap. Een hele zomer had de raad de tijd om zich inhoudelijk voor te bereiden op de vraag wat Amsterdam moet doen om weer een ‘tolerante’ stad te worden.

Raadsleden Annabel Nanninga (JA21) en Wil van Soest (PvdO) namen al tijdens hun vakantie een voorschot op deze vraag – al was hun inbreng een stuk minder inhoudelijk. Zij vroegen zich af waarom de rapporten een dag voor het reces werden vrijgegeven, terwijl ze al maanden klaar lagen.

Groot Wassink was deze week dan ook flink wat tijd kwijt om uit te leggen dat het echt geen onwil was. De GroenLinkswethouder had de raad immers beloofd dat de rapporten nog voor het reces zouden worden verstuurd. (Het kon kennelijk niet een of twee weken eerder).

Marianne Poot (VVD) schakelde in het debat over naar de rol van de gemeente. Slachtoffers van discriminatie geven aan dat het vaak niet duidelijk is wat de gemeente nou voor hen doet. Toch wel een spijtige conclusie dat het linkse college dat al 3,5 jaar de macht heeft onzichtbaar is voor deze groepen.

Als reactie heeft Groot Wassink een actieplan opgesteld, waarin ingezet wordt op educatie en het betrekken van experts uit minderheidsgroepen. Poot merkte terecht op dat in het actieplan niet gesproken wordt over een ‘repressieve lijn’.

“Mensen die over de schreef gaan, moet je aanpakken,” aldus de politici van de law-and-orderpartij.

Ondanks dat het Poots partij is die al ruim een decennia de politie en het rechtssysteem wegbezuinigd, heeft ze natuurlijk gelijk. Daders worden bij racisme en discriminatie vaker niet dan wel opgepakt. Daarbij maken veel slachtoffers van racisme, discriminatie of geweld geen meldingen meer, omdat ze zich niet gehoord voelen door de politie of andere instellingen die dit registeren.

Amsterdam kan als grootste stad van het land een voortrekkersrol nemen om dit aan te pakken. Maar daar ging het tijdens het debat niet over. Net zoals dat het er niet over ging hoe slachtoffers weer zodanig vertrouwen krijgen dat ze meldingen gaan maken. Burgemeester Femke Halsema zei ook dat incidenten beter geregistreerd moeten worden. Zo kunnen ‘hotspots’ gedetecteerd worden waar de gemeente camera’s kan ophangen. Dát zal de daders leren.

Er werd gewezen naar Den Haag. Om slachtoffers beter bij te staan is meer politiecapaciteit nodig (donderdag werd bekend dat de politie een tekort heeft van 157 miljoen euro). Politiecommissaris Frank Paauw zei dat zijn hele politiecarrière zo’n beetje ‘bestaat uit het werken aan meer capaciteit’. Dat er vanuit slachtoffers al jaren kritiek is op Roze in Blauw leek niemand in de raad echt belangrijk te vinden.

Halsema voegde vervolgens toe er groot voorstander van te zijn dat er ingezet wordt op zwaardere straffen voor hate-crimes.

Regel dat maar even, landelijke VVD.

Dan gaat Amsterdam rustig door met het ‘actieplan’ om zo het vertrouwen van slachtoffers terug te winnen. De gemeente zorgt wel voor de camera’s om zo de tolerante stad te worden die ze ooit was.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.