Dat is een gemis: het uitje naar de bieb zit er even niet in

Zoals alle bibliotheken moet ook de OBA op Oosterdokseiland twee weken dicht. Gisteravond gingen de deuren op slot. Beeld Jakob Van Vliet

Ze komt er zeker drie keer per week. Josje Verkaik is 72 en al bijna tien jaar weduwe. De dagen komt ze nog wel door, met de boodschappen en her en der een gesprekje met de buren in de wijk Lastage, pal tegenover de bibliotheek op het Oosterdokseiland. “Maar de avonden duren zo lang. Daarom maak ik een paar keer per week een trippeltje na het eten. Even naar de bibliotheek. Een beetje lezen in de kranten, even onder de mensen zijn.”

Dat alle bibliotheken met ingang van donderdag gesloten zijn als een van de maatregelen om corona eronder te krijgen, vindt Verkaik dan ook ‘héél erg’. “Ik begrijp het hoor. Maar als je het me echt vraagt, begrijp ik het eigenlijk helemaal niet. Hoezo moet die dicht? Het is hier superveilig. Iedereen draagt een mondkapje en houdt afstand. Ze ontnemen me een van mijn vaste uitjes.”

Twee keer een loopje

Zoals Verkaik zijn er meer deze avond in de bibliotheek. Ze komen nog net even boeken halen (‘voor de komende twee weken moeten we wel genoeg te lezen hebben’), maar ze komen zeker niet alleen voor het leeswerk. Hans van der Berk bijvoorbeeld. Hij zit in de leeszaal tussen de tijdschriften en de kranten. Hij bestudeert een Consumentengids. “Ik woon hier vlakbij. Voor mij is het twee keer per week een loopje. Jammer dat dat niet meer kan.”

Voor de sociale contacten komt hij hier niet, zegt hij. Maar het feit dat hij tussen de mensen zit, speelt wel een rol bij zijn liefde voor de bibliotheek. “Ik werk de hele dag van huis uit. Hier is een beetje leven, een beetje reuring. Het is sociaal, zonder dat je per se sociaal hoeft te doen.”

De meeste bezoekers deze avond zijn beschaafd verbolgen over wat een van hen de ‘inconsequentie’ noemt van het sluiten van de deuren van de bibliotheken. Van der Berk wijst ook op de Mediamarkt die pal naast de bibliotheek zit. “Ik las in de krant dat die mag openblijven, terwijl het hier dicht moet. Ik vind dat raar.”

Henk, die niet met zijn achternaam in de krant wil, begrijpt dat het belangrijk is dat er één lijn wordt getrokken. “Maar als al die winkels open mogen blijven, is het sluiten van de bibliotheken echt een beetje onnodig. Hopelijk is het van korte duur; ik kom in allerlei bibliotheken, maar hier hebben ze de lekkerste koffie. En het personeel is zo aardig.”

Onder de mensen

Tarmo, een Let die pal bij de ingang zijn derde uurtje schaken tegen een online tegenstander ingaat, zegt dat hij dat ook best thuis zou kunnen doen. “Maar dan ben je maar in je eentje. Het is fijn om hier even onder de mensen te zijn.”

Ook voor de 17-jarige Samia Elaz, die dit jaar eindexamen havo doet, is de sluiting een kleine ramp; en dan niet omdat haar sociale leven in de knel komt. “Ik kom hier een paar keer per week. Hier kan ik me tenminste concentreren. Thuis raak ik veel te snel afgeleid, tussen mijn eigen spulletjes. Hier heb ik alleen dit saaie bureau, dan lukt het me wel om te focussen. Ik zie erg op tegen de komende twee weken, want precies daarna begint mijn toetsperiode.”